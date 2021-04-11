Які підприємці зможуть отримати 8 тисяч від уряду / bank.gov.ua

Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою фізособи-підприємці і наймані працівники у "червоних" зонах карантину можуть претендувати на отримання фінансової допомоги від уряду.

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Як повідомляє "Економічна правда", про це йдеться у постанові №329.

Перелік видів діяльності, де підприємці можуть отримати 8 тисяч

  • Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
  • Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і ПЗ у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення
  • Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих  магазинах
  • Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
  • Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
  • Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
  • Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
  • Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
  • Постачання готових страв для подій
  • Обслуговування напоями
  • Демонстрація кінофільмів
  • Організування конгресів і торговельних виставок
  • Театральна та концертна діяльність
  • Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів
  • Функціонування театральних і концертних залів
  • Функціонування бібліотек і архівів
  • Функціонування музеїв
  • Функціювання спортивних споруд
  • Діяльність спортивних клубів
  • Діяльність фітнес-центрів
  • Функціювання атракціонів і тематичних парків
  • Організування інших видів відпочинку та розваг
  • Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
  • Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

Виплата 8 тисяч ФОПам у "червоній зоні": що відомо

  • 9 квітня набув чинності закон про надання держдопомоги в розмірі 8 тис грн підприємцям і найманим працівникам, які зупинили свою діяльність через обмеження в "червоних" зонах.
  • Відповідно до закону, фізичні особи-підприємці та наймані працівники, які були змушені припинити свою діяльність через карантинні обмеження в "червоних" зонах, отримають з державного бюджету України одноразову матеріальну виплату в розмірі 8 тис гривень.
  • Також ФОПи та наймані працівники зможуть додатково отримати виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування прийме відповідне рішення.

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Автор: Дмитро Захаров