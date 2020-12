Крім цього, НКЦПФР допустила до звернення в Україні інвестпаї інвестиційного фонду Invesco QQQ Trust SM.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) допустила до обігу в Україні акції шести американських технологічних компаній: Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc., а також Advanced Micro Devices, Inc.

Про це свідчать результати вчорашнього засіданні комісії, опубліковані на її сайті.

Крім цього, НКЦПФР допустила до звернення в Україні інвестпаї інвестиційного фонду Invesco QQQ Trust SM.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) з 1 липня почала виконувати функції регулювання та нагляду в системі накопичувального пенсійного забезпечення, регулювання та нагляду за функціонуванням фінансово-кредитних механізмів, управлінням майном при будівництві житла та операціями з нерухомістю.

Автор: Павло Степанець