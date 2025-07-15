Віддають ігри в дусі Factorio за хорошими цінами.

У Steam стартував фестиваль автоматизації, тиждень знижок для тих, хто обожнює будувати заводи, прокладати конвеєри та налагоджувати виробництво.

Івент, що розпочався 14 липня, присвячений іграм на кшталт Factorio, Satisfactory, shapez та інших проєктів, де вся суть крутиться навколо логістики та ресурсів.

Крім традиційних знижок, Valve додала косметику в магазин окулярів. Користувачі можуть забрати анімований аватар "Беремо та кладемо", рамку "Конвеєрна стрічка" та стікер "Передача посилки".

Відео дня

Деякі пропозиції:

Satisfactory - 518 гривень (-30%)

Dyson Sphere Program - 223 гривні (-20%)

Captain of Industry - 392 гривні (-30%)

Shapez 2 - 266 гривень (-30%)

Opus Magnum - 207 гривень (-50%)

RAILGRADE - 198 гривень (-67%)

Dawn Apart - 373 гривні (-10%)

FOUNDRY - 510 гривень (-30%)

The Crust - 360 гривень (-40%)

MoteMancer - 359 гривень (-10%)

Фестиваль завершиться 21 липня о 20:00.

Раніше ми розповідали, що дослідження показало, навіщо Steam-геймери купують ігри, в які ніколи не гратимуть. Steam давно вийшов за рамки ігрового майданчика, перетворившись на елемент колекціонування, так само як "Лего".

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