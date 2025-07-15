Немає жодних історичних записів або зображень додекаедрів в античному мистецтві, тому походження і призначення додекаедрів загублені.

Римські додекаедри спантеличують археологів з 1739 року, коли було виявлено перший екземпляр цього 12-гранного бронзового предмета. Однак фахівці так і не змогли розгадати таємницю цього предмета.

Весь цей час експерти і любителі Римської імперії висували безліч теорій про те, чому люди цінували ці предмети, але їхнє призначення так і не було розкрито, пише Livescience.

Видання зазначило, що в північно-західних провінціях Римської імперії було знайдено щонайменше 120 зразків додекаедрів. Усі вони датуються кінцем II - кінцем IV століть, і, за словами археолога Міхаеля Гуггенбергера, їхній загальний вигляд однаковий.

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У дослідженні 25 років тому Гуггенбергер написав, що основна форма - це правильний або пентагональний додекаедр: 12 п'ятикутників утворюють грані порожнистої форми, які сходяться у 20 вершинах. Кожен кут римського додекаедра увінчаний невеликою сферою, а кожна п'ятикутна грань має отвір різного діаметру. Висота додекаедрів варіюється від 1,6 до 3,9 дюйма (від 4 до 10 см), а вага - від 1 до 20 унцій (від 30 до 580 грамів). Стінки в них винятково тонкі. Написів на цих предметах не виявлено.

Примітно, що додекаедри були знайдені в Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині, Великій Британії, Угорщині, Люксембурзі, Нідерландах і Швейцарії, але не в Італії. З цієї причини Гуггенбергер розглядає їх як "галло-римські вироби" з можливим походженням від кельтських племен Римської імперії. Однак немає жодних історичних записів або зображень додекаедрів в античному мистецтві, тому походження і призначення додекаедрів загублені.

Археологи знаходили додекаедри в чоловічих і жіночих похованнях, у скарбах і навіть у купах сміття, через це фахівці однозначного пояснення їхнього використання не знайшли.

Але багато дослідників все одно намагалися розгадати цю загадку, припускаючи, що додекаедри могли використовуватися як зброя, прикраси, свічники, далекоміри, вимірювальні прилади, дитячі іграшки, гральні кістки, зразки пряжі для ремісників або котушки для в'язання рукавичок.

Із понад 50 теорій, як зазначив Гуггенбергер, більшість можна виключити або вважати вкрай малоймовірними. Основне пояснення, якому віддає перевагу цей досвідчений археолог - символічне, пов'язане з філософією давньогрецьких мислителів Платона і Піфагора.

У платонівсько-піфагорійській символіці 4 об'ємні фігури асоціювалися з 4-ма стихіями: тетраедр - з вогнем, октаедр - з повітрям, ікосаедр - з водою і гексаедр - із землею. І, будучи 5-м правильним багатогранником, "додекаедр слугував всеосяжним символом, що представляє всесвіт", припускав Гуггенбергер у дослідженні 2013 року.

Гуггенбергер писав у своїх висновках, що в II столітті н. е. Плутарх відродив ранню ідею додекаедра як символічного зв'язку з небесами і Всесвітом, і це, можливо, вплинуло на кельтські народи Римської імперії.

Але одна конкретна могила з додекаедром може містити ключ до розгадки його призначення, зазначив Гуггенбергер. Зокрема, виявлений у жіночій могилі в Німеччині 1966 року, геллепський додекаедр знаходився поруч із кістяним артефактом у формі стрижня, що дає змогу припустити, що він служив палицею для кріплення таємничого предмета, що створює символічний скіпетр. З огляду на кельтське походження предмета, це може пов'язувати його з друїдичними традиціями.

"Наразі найімовірніше тлумачення додекаедра - це космічний, всеосяжний символ із функцією, яку можна порівняти з амулетом", - висловив думку Гуггенбергер.

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