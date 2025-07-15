У країнах ЄС зберігається 245 мільярдів доларів заморожених російських активів.

Президент США Дональд Трамп пригрозив Росії 100%-ми вторинними митами, але вони набудуть чинності лише через 50 днів. Це дає Володимиру Путіну можливість продовжувати наступ в Україні до кінця літа, що збільшить витрати на оборону країни та на її післявоєнне відновлення.

Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон у своїй колонці пише, що Європа, де зберігається 245 мільярдів доларів із приблизно 330 мільярдів заморожених російських активів, продовжує обговорювати юридичні тонкощі їхнього використання.

Заміна військової та фінансової допомоги США, що надається адміністрацією президента Джо Байдена, обійдеться приблизно в 45 мільярдів доларів на рік на весь період війни. Крім того, цього року дефіцит бюджету України становить 19 мільярдів доларів, за словами стратегічного радника українського президента Олександра Камишина. Таким чином, Європа в разі відмови США допомагати Україні повинна забезпечити додаткове фінансування в розмірі 64 мільярдів доларів на рік, що політично нездійсненно.

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Є кілька пропозицій щодо подолання юридичних перешкод, пов'язаних із використанням заморожених активів РФ для поповнення дефіциту. Одне з рішень дозволило б надати Києву всю суму у вигляді позик. Вони підлягали б поверненню Росії, але тільки в разі, якщо вона виконає рішення про реституцію (повернення майна, незаконно вилученого під час війни, - УНІАН), яке, напевно, буде винесено післявоєнним міжнародним трибуналом.

Оскільки Світовий банк оцінює витрати на відновлення України в 524 мільярди доларів і ця сума продовжує зростати, таке рішення покриє всі 300 мільярдів доларів російських активів.

Заморожені активи РФ - останні новини

У країнах Євросоюзу та США заморожено близько 300 мільярдів доларів російських валютних резервів. Більша частина з них - це державні облігації, банківські депозити та кореспондентські рахунки, номіновані в євро, доларах, фунтах, єнах та інших валютах.

Їхня конфіскація та передача Україні викликає багато запитань, адже це створить неприємний юридичний прецедент. У ЄС розглядають різні варіанти для легального вилучення цих активів.

28 червня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Франція готується створити прецедент щодо конфіскації російських активів.

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