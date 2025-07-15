Найвища пенсія прокурора в минулому році становила 251 тис. грн на місяць.

В Україні значна частина прокурорів виходить на пенсію до 50 років через передбачені законодавством пільги. Існує навіть декілька прокурорів, хто отримує пенсію до 40 років. Про це повідомляє Економічна правда.

За даними Міністерства соціальної політики, в Україні шестеро прокурорів отримують пенсію за вислугу років, але їи ще не виповнилося 40 років. Зазвичай такі молоді пенсіонери продовжують працювати в органах прокуратури і разом з пенсією отримують зарплату.

Зазначається, що наразі налічується 5 739 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років. З них майже половина – 2 262 – працюють. З них 1 150-м не виповнилося 50 років, ще 815 особам наразі від 50 до 60 років.

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Найвища пенсія прокурора в Україні у 2024 році становила 251 тис. грн на місяць. На початку 2025 року держава запровадила спеціальні коефіцієнти для надвеликих виплат, після чого розмір найвищих прокурорських пенсій зменшився до "лише" 51,5 тис. грн.

"Такий ранній вихід на пенсію можливий завдяки правовій колізії. Прокурори подають до суду та вимагають встановити їм пенсії за законом 90-х років, який дозволяв це після 15 років у прокуратурі. У деяких випадках суди це дозволяють", - йдеться в повідомленні.

Крім того, прокурори через суд домагаються скасування обмеження на максимальний розмір пенсії (десять прожиткових мінімумів) і просять призначити їм пенсію за законодавством, яке втратило чинність. За даними Мінсоцполітики, в Україні є 1 200 таких прокурорів-пенсіонерів. Середній розмір їх виплат становить 50 600 грн на місяць.

Середній вік виходу прокурорів на пенсію становить 47 років. При цьому для звичайних українців право на пенсію настає в разі наявності 35 років трудового стажу та не раніше 60 років (у деяких випадках – у 63 чи 65 років).

Пенсії в Україні - останні новини

10 липня голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що найвищі в Україні пенсії отримують судді та прокурори. За його словами, максимальна пенсія суддів становить 390 тисяч гривень.

При цьому, за даними Гетманцева, в Україні 36,2% пенсіонерів (більш ніж 3,7 млн людей) отримують виплати менше 4 тисяч гривень на місяць.

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