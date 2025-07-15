Зазначається, що спочатку список товарів зі США, які потраплять під європейські мита, був більшим.

Європейський союз склав список американських товарів на суму 72 млрд євро (84 млрд доларів), щодо яких застосують заходи у відповідь на дії президента США Дональда Трампа. Під удар можуть потрапити літаки Boeing Co., автомобілі, бурбон та інше.

Видання Bloomberg пише, що додаткові мита ЄС також застосують щодо американської машинобудівної продукції, хімікатів і пластмас, медичного обладнання, електрообладнання, вина та інших сільськогосподарських товарів.

Список, який спочатку охоплював американські товари на загальну суму 95 млрд євро, скоротили після консультацій із компаніями та державами-членами.

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Новий список товарів зі США, на які поширюються заходи ЄС, охоплює промислові товари на суму понад 65 млрд євро, зокрема літаки (майже 11 млрд євро), машини (понад 9,4 млрд євро) і автомобілі (майже 8 млрд євро). Понад 6 млрд євро товарів зі США припадають на агропродовольчі продукти, в основному фрукти та овочі (майже 2 млрд євро) і алкогольні напої (1,2 млрд євро).

Пакет також включає прецизійне обладнання та інструменти (майже 5 млрд євро), іграшки та обладнання для хобі (понад 500 млн євро), спортивну зброю (майже 300 млн євро) або музичні інструменти (близько 200 млн євро).

Згідно з документом, одним із критеріїв вибору товарів були наявність альтернативних джерел поставок і продуктів, у разі яких високий ризик переміщення виробництва. Імпортні військові товари не будуть обкладатися митами.

Торговельна війна США та ЄС - останні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив 10%-ві "взаємні мита" щодо більшості країн світу, а також 50%-ві мита в цілях нацбезпеки на сталь і алюміній і 25%-ві мита на авто і запчастини до них. Поки що Велика Британія, В'єтнам і Китай уклали часткові угоди з Вашингтоном, але останні дві країни все ще страждають через високі мита.

При цьому Трамп вказав, що з 1 серпня Вашингтон вводить 30% мита на товари з ЄС. Зі свого боку президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в разі провалу переговорів зі США Євросоюз готовий вжити заходів у відповідь.

Зі свого боку комісар Євросоюзу з торгівлі Марош Шефчович побоюється, що торгівля між ЄС і США стане "практично неможливою", якщо президент США застосує 30%-ві мита.

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