Зображення з екраном на зворотному боці монітора викликало масову критику.

Провідний розробник графічного відділу Xbox Майк Матсел після хвилі чергових звільнень опублікував пост про найм у свій відділ, прикріпивши до оголошення кривий нейроарт. На ньому дівчина працює за монітором, у якого екран розташований на зворотному боці.

Пост на LinkedIn набрав понад 150 коментарів, а у соцмережах дивуються тому, наскільки цей пост вийшов невдалим з усіх боків. Публікацію розкритикували, зокрема, й колеги розробника з Xbox – один із них написав, що таке оголошення з ШІ-картинкою погано відображає цінності компанії.

"Це перший коментар, який я залишаю в LinkedIn за довгий час, але я не міг промовчати. Цей пост – справжня ганьба, і тобі справді має бути соромно. У Microsoft щойно звільнили 9 тисяч осіб, і дедалі частіше говорять, що причиною стало масштабне інвестування в ШІ", – один із коментарів.

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При цьому деякі все-таки сприйняли публікацію позитивно. На їхню думку, Матсел міг навмисно використати погано згенероване ШІ-зображення, щоб підкреслити брак кваліфікованих фахівців у графічному підрозділі.

На початку липня Microsoft оголосила про найбільшу хвилю скорочень за останні 18 місяців, унаслідок якої компанія звільнила понад 9000 співробітників – найбільший удар припав на ігровий підрозділ Xbox.

Зокрема, стало відомо про скасування деяких ігор: шпигунського екшену Perfect Dark та амбітної Everwild від Rare. Крім того, було закрито неанонсовану MMORPG від розробників The Elder Scrolls Online.

Раніше після масштабних скорочень продюсер Xbox порадив звільненим працівникам пошукати допомоги у ШІ. Розробник навіть запропонував варіанти промтів, але швидко видалив пост через критику.

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