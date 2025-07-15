Останній шанс купити John Wick Hex - 17 липня.

Тактична головоломка John Wick Hex зникне з цифрових магазинів 17 липня. Про це повідомив видавець Big Fan Games, уточнивши, що доступ для поточних власників збережеться, але купівля гри стане неможливою на всіх платформах.

Проєкт вийшов у 2019 році як тимчасовий ексклюзив Epic Games Store, а за рік дістався до Steam. Гру розробила Bithell Games, студія, відома за Thomas Was Alone і Volume.

Замість звичного екшену в дусі фільмів, Hex пропонує оригінальний покроковий геймплей з елементами головоломки, натхненний стилем боїв Джона Віка.

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Офіційна причина зняття гри з продажу не називається, але, найімовірніше, річ у закінченні терміну ліцензії на використання бренду "Джон Вік". Це поширена проблема для ігор, заснованих на сторонніх франшизах: нерідко вони повністю зникають із продажу.

Раніше ми розповідали, що через 19 років після релізу в Steam вийшов найгірший файтинг в історії. Свого часу Metal Combat отримала 15 балів зі 100.

Крім того, нещодавно стало відомо, що фільм за Phasmophobia закладе лор, який потім розвиватиметься в грі. Оригінальні розробники беруть участь у створенні екранізації.

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