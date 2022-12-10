Курс гривні до євро сьогодні становить 41,90 грн/євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок - до 40,05 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні знизився на 7 копійок - до 41,90 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 39,50 грн за дол., євро – 41,00 грн за євро.

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Курс валют в Україні

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол. У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні на рівні понад 42 грн/дол.

8 грудня Нацбанк вчетверте зберіг облікову ставку на рівні 25%. Окрім цього, регулятор підвищив вимоги до обов'язкових резервів банків.

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