За словами СEO LeoGaming, український ринок безготівкових платежів інтенсивно розвивається за підтримки міжнародних платіжних систем, а пандемія COVID-19 прискорила ці процеси.

У 2021 році очікуються резонансні угоди між власниками українських платіжних систем і американськими інвесторами.

Про це в коментарі «Голосу Америки» заявила СEO LeoGaming Альона Дегрік Шевцова.

На даний момент вона перебуває з візитом в США, організованим американським державним агентством Open World Leadership Center і Асоціацією українських банків в межах програми розвитку україно-американських відносин у сфері фінансової інклюзивності та обміну досвідом IT-фахівців.

«Лідери українського термінального ринку - компанії з українським капіталом, але можливо, будуть гучні злиття і поглинання з американським капіталом. Американські венчурні фонди зацікавилися українськими фінансовими технологіями після успіху одного з українських банків. Це банк без відділень, фінтех-компанія, яка тільки два роки на ринку, але кількість клієнтів перевищує 3,5 мільйона. У 2021 році цей показник складе, швидше за все, 5 мільйонів. І це стовідсотково український капітал», - заявила Альона Дегрік Шевцова.

За словами СEO LeoGaming, український ринок безготівкових платежів інтенсивно розвивається за підтримки міжнародних платіжних систем, а пандемія COVID-19 прискорила ці процеси.

«Українці масово переходять на оплати в інтернеті і мобільний баланс. Про це свідчить і статистика міжнародних платіжних систем: зростання онлайн-оплат в 2020 році склав 45%. Більш того - зростає частка карткових платежів і в оффлайні: 46% всіх безконтактних оплат в оффлайн магазинах проходить за допомогою смартфона або іншого платіжного девайса. Міжнародні платіжні системи зі свого боку підтримують ці прискорені пандемією тенденції за рахунок активностей з учасниками ринку щодо розвитку безготівкових платежів. Саме міжнародні платіжні системи стали головним драйвером розвитку cashless-економіки останніми роками», - зазначила Альона Дегрік Шевцова.

Нагадаємо, 30 січня відбувся візит в США віце-президента Асоціації українських банків Галини Хейло і СEO LeoGaming Олени Дегрик Шевцової, в ході якого були укладені угоди з Головою Центру лідерства «Відкритий світ» Льюїсом Маданіком про співпрацю. За словами Галини Хейло, були укладені угоди про участь в одній з програм «Open World», яка дозволить українським фахівцям поїхати в США для навчання та обміну досвідом. Номінувати на участь у програмі фахівців фінансово-банківської сфери буде Асоціація українських банків, а номінацію для кандидатів у сфері фінтех і IT проводити «LeoGaming». Галина Хейло також зазначила, що стартує спільна програма «Open World» з «IBOX Bank» та «LeoGaming», деталі якої анонсують згодом.

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Автор: УНІАН