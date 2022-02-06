Cardano явно виділяється на тлі інших криптовалюта.

Криптовалютний ринок вже кілька тижнів знаходиться не в найкращій формі – знову й знову відбуваються значні падіння курсів. Але перспективи зростання ще зберігаються. Можливо, це вдалий момент придбати цифрові активи.

Аналітики однієї з найбільших криптобірж Kraken запримітили криптовалюту, вартість якої здатна вирости багаторазово. Йдеться про Cardano (ADA), що стала у 2021 році найбільш активним проєктом з позиції розробки, говориться у звіті.

Одним з ключових факторів до прийдешнього зростання експерти називають кількість транзакцій в мережі Cardano, які, як і раніше, продовжують рости, попри падіння вартості активу. Це є доказом того, що зараз криптовалюта глобально знаходиться в "бичачому" тренді.

Також експерти ринку нагадали, що в мережі Cardano продовжують запускатися нові децентралізовані додатки (dApps), що також є позитивним фактором.

Станом на 6 лютого Cardano торгується по $1,13. За місяць альткоїн подешевшав майже на 20%. Пізніше курс трохи скоректувався. На початку вересня 2021 року його ціна оновила історичний максимум вище $3. З того моменту крипта подешевшала на 64%.

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Раніше відомий криптотрейдер Остін Арнольд додав Cardano у свій топ "вибухових" криптовалют, яких у 2022 році чекає успіх. Також він радив звернути увагу на Solana, Polkadot, Polygon, Chainlink і Aave.

Писали також про криптовалюти, які найбільше подорожчали за тиждень. Серед них як монети з реально робочим продуктом, так і ті, які не несуть в собі ніякого сенсу.

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