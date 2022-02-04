Популярних Bitcoin, Ethereum та Tether/USDT в цьому списку не виявилося.

Криптовалюта знову почала дорожчати після значного падіння з початку нового року. Окрім гігантів, величезне зростання показують молоді альткоїни.

За минулі сім днів істотне зростання показали три крипти. Серед них як монети з реально робочим продуктом, так і ті, які не несуть в собі ніякого сенсу.

Ninja Fantasy Token 294

Ціна токена Ninja Fantasy Token за тиждень зросла на 333%. 4 лютого альткоїн торгується по $0,071. В листопаді минулого року криптовалюта оновила історичний максимум на рівні $38,78. З того моменту її вартість знизилася на 99%.

Ninja Fantasy Token – це внутрішній токен MMORPG Ninja Saga Fantasy, який засновано на культовій манзі "Наруто". Всі персонажі в грі представлені у вигляді NFT-токенів.

Predictcoin

Вартість криптовалюти Predictcoin за тиждень збільшилася на 534%. Станом на 4 лютого вона торгується по $6,56. Минулого місяця токен оновив історичний максимум вище $35,9. З того моменту його ціна впала на 81%.

Predictcoin – це децентралізована автономна організація (DAO), учасники якої можуть робити власні прогнози на курс криптовалют і отримувати дивіденди в разі їх реалізації.

Classic Doge

Ціна токена Classic Doge за минулі сім днів збільшилася більш ніж на 1000%, до $0,00055. Кількома місяцями раніше криптовалюта оновила історичний максимум вище $0,0021. З того моменту її ціна впала на 73%.

Classic Dog – це перша децентралізована екосистема, в якій власники домашніх тварин можуть випускати NFT зі своїми вихованцями.

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Раніше аналітики спрогнозували курс біткоїна на 2022 рік. На сьогодні криптовалюта торгується на 46% нижче історичного максимуму в $69 тис., встановленого в листопаді минулого року.

Писали також про п'яти найперспективніших криптовалют 2022 року. Поки варто стежити за їх цінами до закріплення курсу на певному рівні.

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