Гроші планується направити на програму протезування військовослужбовців.

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував у проекті Держбюджету-2024 вилучити видатки на виробництво серіалів та реконструкцію першої черги Музею Голодомору та спрямувати ці кошти на потреби військових.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, зазначивши, що також пройшла правка, яка передбачає вилучення 574 млн грн з реконструкції першої черги Музею Голодомору та спрямування коштів на програму підтримки військових та інших категорій громадян.

"З цікавих несподіванок в рішенні Комітету по бюджету: по-перше, пройшла правка мого колеги Цабаля, якою доручається уряду забрати 445 млн грн з видатків на виробництво серіалів. І відправити ці гроші на програму протезування військовослужбовців", - написав Железняк.

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Бюджет-2024

15 вересня уряд ухвалив проект державного бюджету на 2024 рік. Найбільшою статтею бюджету є сфера безпеки та оборони.

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що видатки сектору безпеки та оборони мають покриватися за рахунок власних джерел. Видатки сектору безпеки та оборони складають понад 1,6 трлн грн, тоді як податків в річному вимірі надходить 1,3 трлн грн.

16 жовтня 2023 року стало відомо, що профільний комітет рекомендує уряду переробити проєкт Держбюджету-2024. За словами заступниці голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласи, депутати внесли до законопроекту про державний бюджет на 2024 рік 1620 поправок на загальну додаткову суму видатків у 12,5 трлн гривень при тому, що загальна сума видатків держбюджету-2024 складає 3,1 трлн грн.

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