Росіяни поступово відчувають вплив санкцій за вторгенння РФ в Україну.

Поки Україна шосту добу героїчно відбиває атаки російської армії, в РФ почали відчувати вплив санкцій, введених у відповідь на агресію. Зокрема, росіяни поскаржилися на "дивовижні ціни" в автосалонах.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

"О дивовижні нові ціни. Московські автосалони почали шокувати населення, показувати нові ціни на автомобілі. Здається, машина тепер - це все ж таки розкіш", - пише канал.

Відтак, росіянам тепер необхідно кілька мільйонів рублів для того, щоб придбати автівку середнього класу. Наприклад:

Hyundai Solaris - 2 750 000 рублів

Hyundai Elantra - 4 434 000 рублів

Hyundai Creta – 4 145 000 рублів

"Це ціни автомобілів не в базовій комплектації. Підвищення цін торкнеться не тільки іномарок - АвтоВАЗ з 1 березня також підвищив ціни на Lada (в середньому на 15%). Цікаво, що цифри на сайтах залишилися незмінними, їх ще не встигли оновити", - йдеться у повідомленні.

Як пише канал, за словами дилерів, останні дні попит на авто дуже зріс. Росіяни швидко скуповують автомобілі, що залишилися, і навіть беруть споживчі кредити з високою ставкою, тому що бояться нового стрибка цін.