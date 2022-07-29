За прогнозом НБУ, ціни на пальне зростатимуть і наступного року.

У червні 2022 року ціни на пальне в Україні зросли майже вдвічі в порівнянні з 2021.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за липень 2022 року. Це пов'язано зі зростанням витрат на логістику через російські обстріли, блокування портів і високі ціни на нафту.

"Дефіцит пального та зростання витрат на логістику на тлі руйнування НПЗ і логістичної інфраструктури, а також блокування портів та високі ціни на нафту зумовили стрімке подорожчання пального в Україні. У червні 2022 року ціни на нього були майже вдвічі вищими, ніж торік", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у звіті, дещо стримало зростання цін зниження ПДВ і скасування акцизу на пальне в другій половині березня. З метою насичення ринку пального в травні уряд призупинив державне регулювання цін на нього.

"Хоча ситуація на ринку пального в Україні покращиться ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками, ціни вже стабілізувалися, хоча й на високому рівні", - йдеться в документі.

За прогнозом НБУ, ціни на пальне зростатимуть і наступного року. Так, прогнозоване поступове зниження світових цін на нафту ймовірно нівелюється потребою повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень.

"Висока вартість пального підживлюватиме загальну інфляцію через вторинні ефекти, зокрема через подорожчання транспортних послуг, а також собівартість інших товарів і послуг", - зазначають в НБУ.

Нагадаємо, після зміни офіційного курсу гривні станом на 23 липня 2022 року ціни на бензин дещо зросли, ціни на дизпаливо залишилися без змін, а вартість автогазу продовжує знижуватися.

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