Попит на біткоїн виріс завдяки тому, що Китай пом’якшив грошово-кредитну політику.

Ціна найбільш популярної криптовалюти в світі – біткоїна зросла на 10% порівняно з котируваннями п'ятниці, 9 лютого. Станом на вечір понеділка, 12 лютого, вона становить понад 50 тисяч доларів.

Такі дані приводить криптобіржа Coindesk. Експерти пов’язують зростання з пом'якшенням грошово-кредитної політики КНР. Це призвело до збільшення покупок активів: особливо це стосується криптовалюти.

Востаннє на такому рівні біткоїн торгувався наприкінці 2021 року. Фахівці вважають, що якщо ціна протримається на високому рівні упродовж кількох днів, то можна буде чекати подальшого зростання. Не виключено, що ціна на криптовалюту подолає рекорд у 69 тисяч доларів.

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Як зростала вартість біткоїна

На початку січня 2024 року біткоїн вперше за більш ніж півтора року перетнув позначку в 45 тис. доларів. Загалом за минулий рік біткоїн зріс у ціні на 156%. Це стало найвищим річним показником з 2020-го.

9 січня 2024 року ціна біткоїна піднялася вище 47 тис. дол. Це сталося вперше з квітня позаминулого року. Причиною зростання стала готовність американських регуляторів схвалити біржові фонди, які зможуть інвестувати безпосередньо в цифрові активи.

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