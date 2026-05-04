Біткоїн оновив максимум із січня: чи зростатиме криптовалюта далі, - Bloomberg

Активність інвесторів вказує на можливе зростання біткоїна до $85 000 вже до середини місяця.

Курс біткоїна уперше за понад три місяці перевищив 80 тисяч доларів на тлі зростання азійських ринків і пожвавлення інтересу інвесторів до ризикових активів.

Як пише Bloomberg, у понеділок криптовалюта зросла на 2,1% – до $80 594, що стало найвищим показником із 31 січня. Разом із нею дорожчали й менші токени, зокрема ефір.

Підйом на крипторинку відбувається на тлі зміцнення настроїв інвесторів: індекс азійських акцій MSCI наблизився до історичного максимуму, зафіксованого у лютому – ще до початку війни між США та Ізраїлем проти Ірану. Позитивну динаміку підтримали кращі, ніж очікувалося, фінансові результати технологічних компаній.

За словами керівника торгівлі деривативами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні компанії FalconX Шона Макналті, активність інвесторів свідчить про "високу впевненість" у можливому зростанні біткоїна до $85 000 вже до середини місяця.

Водночас ринки отримують суперечливі сигнали щодо ситуації навколо Ірану. Президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона почне супроводжувати судна, не залучені до конфлікту, через Ормузьку протоку. У Тегерані ж попередили, що будь-яке втручання США розцінюватимуть як порушення режиму припинення вогню.

Раніше біткоїн досяг історичного максимуму – понад $126 000 – у жовтні минулого року, після чого кілька місяців дешевшав і в лютому опускався приблизно до $60 000. Відтоді актив поступово відновлюється, зокрема завдяки зростанню інституційного попиту. За даними Bloomberg, у п’ятницю, 1 травня, біржові фонди, що інвестують у біткоїни, отримали чистий приплив коштів у розмірі 630 мільйонів доларів.

