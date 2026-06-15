Біткоїн стрімко дорожчає на тлі новин про мирну угоду США та Ірану

Зниження геополітичної напруги може підтримати ризикові активи, включно з криптовалютами.

Біткоїн у понеділок, 15 червня, зріс до найвищого за майже два тижні рівня після заяви США та Ірану про досягнення домовленості щодо припинення бойових дій і відновлення роботи Ормузької протоки.

Як пише Bloomberg, найпопулярніша криптовалюта зросла на 3,1% - до 65 958 доларів, після чого дещо скоригувалася. Вранці в Нью-Йорку вона торгувалася близько 65 600 доларів. Ефір, друга за величиною криптовалюта, зріс на 3,7% – до 1 731 долара.

Зростання на крипторинку відбулося після періоду різких коливань: раніше цього місяця біткоїн падав нижче 60 000 доларів – мінімуму з жовтня 2024 року. Додатковий тиск створювали продажі з боку інвесткомпанії Strategy Майкла Сейлора, яка цього місяця повідомила про продаж частини своїх біткоїн-активів, а також значні відтоки з біржових фондів.

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Аналітики зазначають, що зниження геополітичної напруги може підтримати ризикові активи, включно з криптовалютами, особливо якщо це призведе до падіння цін на нафту та зменшення інфляційних очікувань.

Наразі повернення інвесторів до ризикових активів відбулося після заяв американського президента Дональда Трампа про те, що мирна угода з Іраном нібито "завершена", а США припиняють блокаду Ормузької протоки. На цьому тлі європейські фондові індекси зросли, ф’ючерси на американські акції також піднялися, а нафта Brent подешевшала на понад 4%.

Водночас ринок залишається чутливим до рішень Федеральної резервної системи США. Очікується, що цього тижня регулятор може перейти від м’якшої позиції до нейтральної або навіть більш жорсткої.

Мирна угода США та Ірану - реакція ринків

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон досяг угоди з Іраном, яка, за його словами, не дозволить Тегерану отримати ядерну зброю. Крім того, американський лідер повідомив, що після підписання угоди Ормузька протока буде знову відкрита для міжнародного судноплавства.

15 червня долар опустився до найнижчого рівня щодо основних світових валют за останні десять днів. Причиною стала попередня угода про припинення війни між США та Іраном, яка спричинила різке падіння цін на нафту та підвищила попит на більш ризикові активи.

Світові ціни на нафту різко знизилися після того, як президент США Дональд Трамп та заступник міністра закордонних справ Ірану заявили про досягнення попередньої домовленості щодо припинення війни та відновлення руху через Ормузьку протоку.

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