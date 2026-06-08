Біткойн втратив половину вартості і досягнув психологічної позначки: що буде далі

Якщо криптовалюта перетне цей рівень – їй загрожує черговий обвал.

З моменту досягнення рекордного максимуму на позначці 125 245,57 долара 5 жовтня 2025 року, біткойн вже втратив половину своєї вартості. Падіння криптовалюти може посилитися, вважають аналітики Reuters.

Проблеми біткойна збіглися з посиленням ажіотажу на ринку навколо акцій компаній, що займаються штучним інтелектом, та низкою майбутніх гучних виходів на біржу, таких як SpaceX, які відвернули капітал від найбільшої у світі криптовалюти.

В результаті цих втрат біткойн коливається поблизу позначки 60 000 доларів, яку технічні аналітики називають "психологічним рівнем" – великим круглим числом, яке змушує трейдерів задуматися, перш ніж його перетнути.

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Пробиття психологічних рівнів може призвести до посилення продажів. Але коливання біля таких рівнів також може привабити мисливців за вигідними пропозиціями, які намагаються вгадати час наступного підйому.

Саме це сталося в лютому, коли біткойн впав до 60 008,52 долара. Покупці кинулися в бій, що призвело до м'якого і тимчасового відновлення.

Якщо біткойн переконливо проб'є поточний рівень – наприклад, торгуючись нижче 60 000 доларів протягом трьох днів із послідовним зниженням мінімумів і максимумів – трейдери, ймовірно, почнуть націлюватися на наступний психологічний рівень – 50 000 доларів. Цей рівень приблизно збігається з мінімумом біткойна за серпень 2024 року, який становив близько 49 445 доларів.

Курс біткойна до долара – останні тенденції

Місяць тому біткойн оновив максимум із січня, переступивши поріг в 80 000 доларів. Динаміка ринку вказувала на те, що зростання продовжиться і крипта дійде до 85 000 доларів вже до середини місяця – проте ці прогнози не справдилися.

У березні-квітні на тлі війни президента США з Іраном біткойн почувався набагато впевненіше за золото, яке втратило 10% своєї вартості. Крипта додала більше 15%.

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