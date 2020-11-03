Законопроект буде підготовлений як невідкладний.

Верховна Рада має намір завтра розглянути як невідкладний проект закону про відстрочення використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року.

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Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков в ході засідання.

"Відбулася робоча зустріч керівництва парламенту і всіх депутатських фракцій і груп. Обговорювалося питання ситуації, яка складається з підтримкою малого і середнього бізнесу на тлі Covid-19... Була прийнята одноголосна позиція про те, щоб відстрочити використання касових апаратів для спрощеної системи оподаткування на рік - до 1 січня 2022 року. Це консолідована позиція всіх фракцій і депутатських груп", - сказав Разумков.

Він зазначив, що сьогодні має бути зареєстрований цей законопроект, і буде дано доручення комітету невідкладно його розглянути.

"І я впевнений, ніхто не буде заперечувати, якщо завтра ми його розглянемо. Сподіваюся, він буде прийнятий за основу і в цілому", - підкреслив спікер.

Що цьому передувало

Впровадження в Україні програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) має відбуватися у три етапи.

Перший етап стартував 1 серпня, і він передбачав добровільну установку додатка РРО бізнесом у 2020 році.

Другий етап має розпочатися 1 січня 2021 року, коли сфера використання PPO буде розширена на критичні, так звані ризиковані сфери бізнесу. Це стосується тільки текстильних товарів, вживаних товарів, готельного, ресторанного бізнесу, торгівлі через Інтернет. Це сфери бізнесу, які несуть найбільші ризики приховування операцій.

Третій етап з 1 квітня 2021 року передбачає впровадження РРО для всіх фізосіб-підприємців другої і третьої групи.

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Автор: Катерина Жирій