За прогнозом МВФ, сукупний дохід на душу населення в країнах з ринковою економікою і в країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, в період між 2020 і 2022 роком буде на 22% нижче, ніж якби пандемії не було.

У МВФ заявили про більш швидке відновлення світової економіки, але воно нерівномірне, і є тривожні ознаки зростання розриву між розвиненими та економіками, що розвиваються.

Про це заявив перший заступник голови Міжнародного валютного фонду Джеффрі Окамото.

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Світова економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося, але ризики все ще залишаються, наприклад, поширення нових штамів коронавірусу, заявив Окамото.

Окамото повідомив, що в січні прогнозувалося зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. Однак з'являються перспективи прискореного відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулюванню, особливо в США, і перспективам більш масштабної вакцинації.

Разом з тим він зазначив, що відновлення глобальної економіки було "неповним і нерівномірним".

"Воно неповне у зв'язку з тим, що, попри більш швидке, ніж очікувалося, відновлення в другій половині 2020 року, ВВП в більшості країн залишається істотно нижчим за докризові показники", — пояснив він.

Китай вже значною мірою завершив своє відновлення, повернувшись до докризових рівнів зростання, випереджаючи всі великі економіки, але за його межами є тривожні ознаки того, що розрив між розвиненими економіками, та такими, що ще розвиваються зростає.

За прогнозом МВФ, сукупний дохід на душу населення в країнах з ринковою економікою і в країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, в період між 2020 і 2022 роком буде на 22% нижче, ніж якби пандемії не було. "Це призведе до того, що з початку пандемії за межею бідності опиняться майже 90 млн осіб", — заявив Окамото.

Він додав, що, "невизначеність щодо економічного відновлення виключно велика". Невідомо, наскільки затягнеться криза у сфері охорони здоров'я, а доступ до вакцин як і раніше досить нерівномірний як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються.

"Країни з низьким рівнем доходу можуть не побачити масштабної вакцинації до 2022 року, і це і є проблема: ця пандемія закінчиться насправді тільки тоді, коли вона закінчиться для всіх", — заявив Окамото. Іншим ризиком він назвав поширення нових штамів коронавірусу, "які загрожують знизити ефективність існуючих вакцин і підірвати або уповільнити процес відновлення".

Україна і МВФ: що відомо

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів), спрямовану на допомогу Україні в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

Наприкінці листопада Міністерство фінансів повідомило про успішне завершення переговорів з МВФ щодо основних параметрів проекту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України.

Місія Міжнародного валютного фонду 11 січня 2021 р. відновила в Україні роботу з перегляду програми stand-by.

Сьогодні, 13 лютого, за результатами роботи місії постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ провела з українською владою продуктивні переговори, але Україна має продемонструвати більше прогресу в реформах, щоб досягти підписання Угоди про новий транш.

13 лютого 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про те, що Україна продовжить конструктивна співпраця з МВФ.

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Автор: Олена Коваленко