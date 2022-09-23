Для деяких українців ігнорування сплати боргів може коштувати не лише фінансів, але й майна.

Кияни почали отримувати виклики до суду за несплату комуналки. У соцмережах шириться хвиля обурень, мовляв, все це - незаконно.

Як йдеться в сюжеті "Сніданку з 1+1", ще у березні з'явилася постанова, в якій йдеться, що до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення неустойки за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги.

Проте в серпні депутати ухвалили закон, схваливши перелік тих, з кого комунальники не можуть стягнути борг на період воєнного стану. Ці зміни стосуються у першу чергу людей, які проживають у районах ведення бойових дій або у тимчасовій окупації. Саме їм держава дає відтермінування від сплати боргу, а на решті територій це нововведення більше не діє.

Проте, якщо ваше місто було в окупації певний час, є винятки. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, пояснив, що накопичені борги саме за період тимчасової окупації можна не сплачувати.

Щоб комунальники зробили перерахунок ваших платежів, необхідно надати довідку, яка підтверджує вашу відсутність вдома на період окупації населеного пункту або ж під час проведення бойових дій у регіоні. Її можна отримати у міськраді н.п., в якому ви перебували в евакуації.

А от ігнорування сплати боргів може коштувати не лише ваших фінансів, але й майна.

"Якщо ви маєте борги за житлово-комунальні послуги, є рішення суду про стягення цих боргів, то у вас можуть арештувати не лише майно, а й карткові рахунки й авто", - наголосив Попенко.

Список громад, які перебувають у районах бойових дій, окуповані або оточені, ви можете переглянути на сайті Мінреінтеграції.

Що буде з тарифами на комуналку під час війни?

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Так, протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду.

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