Голова МЗС Британії вважає неприйнятним нарощення російських військ на кордоні з Україною і в незаконно анексованому Криму.

У Великій Британії засуджують агресивну риторику Росії стосовно України та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це йдеться у заяві державного секретаря в закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс, оприлюдненій на сайті уряду Британії.

"Я засуджую агресивну і підбурюючу риторику Кремля проти України та НАТО. НАТО є оборонним альянсом, і Україна продовжує демонструвати похвальну стриманість у зв'язку з російською провокацією і агресією", - заявила Трасс.

Вона зазначила, що нарощення військ на кордоні з Україною і в незаконно анексованому Криму є неприйнятним. Трасс додала, що будь-яке вторгнення буде величезною стратегічною помилкою, яке отримає сильний відпір, в тому числі завдяки скоординованим з союзниками санкціям, які завдадуть серйозної шкоди інтересам і економіці РФ.

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За її словами, підтримка Британією України є непохитною.

"Єдиний вихід з поточної ситуації для Росії лежить через діалог, і я вітаю той факт, що Росія заявила про готовність долучитись до перемовин у січні. Російський уряд повинен деескалювати свою діяльність і брати участь у серйозних обговореннях", - заявила Трасс.

Як повідомляв УНІАН, у п’ятницю, 17 грудня, на сайті МЗС Росії з’явився перелік вимог Кремля щодо Вашингтона і Альянсу, у яких йшлося, зокрема, про гарантії нерозміщення військових баз на територіях пострадянських країн, в тому числі невступ до НАТО України. Крім того, Москва вимагає, щоби Альянс відмовився надавати своїм союзникам зі Східної Європи військове підкріплення.

Своєю чергою, речниця Білого дому Джен Псакі запевнила, що США ніяких рішень без Європи не вирішуватиме.

Володимир Путін вважає "червоною лінією" членство України в НАТО. У грудні, коментуючи дані про переміщення російських військ, глава Кремля заявив, що вимагатиме від альянсу гарантій невступу України.

Байден на перемовинах з Путіним 7 грудня відмовився дотримуватися встановлених Кремлем "червоних ліній" щодо неможливого членства України у військовому альянсі.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, своєю чергою, підтвердив, що РФ не має права вето на членство України в НАТО. Проте 9 грудня він запросив представників Росії зустрітися в рамках засідання Ради НАТО-РФ на тлі накопичення російських військ біля України, що негативно сприйняли країни східного флангу Альянсу.

В Україні переконані, що позаблоковість України жодним чином не "зменшить апетит" Путіна. Президент Володимир Зеленський наголосив, що північноатлантичне майбутнє України вирішує її народ, а не Росія.

Західні розвіддані підтверджують підозрілі переміщення військ РФ вздовж кордону з Україною. У розвідці припускають, що РФ спробує ще раз вторгнутися на територію країни вже цієї зими.

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