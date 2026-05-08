Уряд ухвалив зміни до бюджету-2026: Свириденко розповіла, куди спрямують більше коштів

На грошове забезпечення військовослужбовців передбачено додатково понад 174 млрд грн.

Уряд підготував зміни до державного бюджету на 2026 рік для посилення сектору безпеки і оборони. Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, це стало можливим завдяки погодженню позики Євросоюзу обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки.

"Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні", - зазначила прем’єрка.

За її словами, загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трлн грн.

Додаткові 1,56 трлн грн передбачені для сектору безпеки і оборони, з них:

174,3 млрд грн – на грошове забезпечення військовослужбовців;

1,37 трлн грн – на розвиток озброєння та військової техніки;

14,6 млрд грн – резерв для сектору безпеки і оборони.

Окремо передбачаються додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї.

40 млрд грн спрямують на реалізацію Комплексних планів стійкості регіонів та громад – це ресурси на підготовку до осінньо-зимового періоду, захист енергетики та забезпечення стабільної роботи критичної інфраструктури.

"Ще 40 млрд грн додатково до резервного фонду – для оперативного реагування на виклики воєнного часу", - додала Свириденко.

Відповідні зміни мають ухвалити народні депутати.

Міжнародне фінансування України

Лідери Євросоюзу у грудні 2025 року ухвалили рішення про надання Україні безвідсоткового кредиту на 90 млрд євро для фінансування її оборони протягом наступних двох років замість використання заморожених активів Росії, як це передбачав початковий план "репараційної позики" для України.

У квітні Євросоюз ухвалив рішення щодо надання Києву попередньо погодженого кредиту на 90 млрд євро.

Нідерланди хочуть відновити дискусію щодо використання до 210 млрд євро заморожених російських активів для підтримки України та фінансування її оборони наступного року через те, що ухваленої позики у 90 млрд євро вистачить лише для покриття приблизно двох третин прогнозованого бюджетного дефіциту України до 2027 року.

