Рада прийняла закон про держбюджет на 2025 рік

За ухвалення закону проголосували 257 народних депутатів.

Верховна Рада під час засідання ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про державний бюджет України на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Державний бюджет на 2025 рік прийнято! Дякую народним депутатам за підтримку. Всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку нашої країни. Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн", - зазначив очільник уряду.

За словами Шмигаля, рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї, на що передбачили 739 млрд грн. Буде більше фінансування на модернізацію нашого оборонно-промислового комплексу, а також на закупівлю дронів.

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"Видатки на освіту складуть майже 199 млрд грн, а на медицину 217 млрд грн. В обох сферах заплановані важливі проєкти модернізації та розвитку. На оновлення медичних закладів, придбання сучасного обладнання та створення реабілітаційних центрів передбачено 10,7 млрд грн. На модернізацію освітніх закладів та облаштування укриттів додатково передбачено 17,5 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали 257 народних депутатів.

"Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Дохід 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту 11416-д). Ще очікуємо в у наступному році зовнішнє фінансування 38,4 млрд дол", - написав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа зазначила, що проєкт закону про держбюджет містить реалістичні військові видатки у 2,2 трлн грн, що навіть трохи перевищує очікувані фактичні видатки на сектор безпеки і оборони цього року.

Крім того, за її словами, є простір (власні доходи) для збільшення військових видатків протягом року через виділення коштів з Резервного фонду або перерозподіли в уряді.

"Розумний дефіцит і потреба в міжнародному фінансуванні, яку є можливість покрити – 38,4 млрд доларів. Дуже легко піддатись на політичний тиск і роздути видаткову частину бюджету, яку потім не буде чим фінансувати. Цього року нам всім стало мудрості не допустити такого розвитку подій", - наголосила депутатка.

Підласа також зазначила, що уряд нарешті "бере за рога" і намагається вирішити проблему відсуджених в судах надвеликих пенсій для привілейованих пенсіонерів (наразі заборгованість по перерахованим в судах пенсіях складає 73 млрд грн), "нових" чорнобильців в зоні відчуження і ще низку викривлень в соціальній сфері, які породжують величезну несправедливість.

Крім цього, за її словами, продовжується фінансування програми пільгової іпотеки, в рамках якої понад 13 тисяч родин вже змогли дозволити собі власне житло, половина з них – родини військових.

"Політика героїв, про яку сьогодні говорив Володимир Зеленський, повністю закладена в бюджет на 2025 рік: 10,5 млрд грн на фахівців з супроводу ветеранів, створення ветеранських просторів, квартири для ветеранів та інші програми ми підтримки. Окремо (в бюджеті Мінсоцу і МОЗ) - реабілітація і протезування", - повідомила Підласа.

Державний бюджет-2025 - головні новини

31 жовтня Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проект державного бюджету на 2025 рік.

Як повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, на потреби безпеки і оборони буде спрямовано понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком. Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

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