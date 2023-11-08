Для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують астрономічні суми, заплановане зменшення виплат.

Бюджетний комітет Верховної Ради провів засідання, за підсумками якого рекомендував до другого читання проєкт Державного бюджету на наступний рік.

Як повідомила народна депутатка, Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, найближчим часом відбудеться голосування за головний кошторис країни. Вона додала, що в бюджет заклали й видатки на покриття дефіциту Пенсійного фонду. Також наступного року планується запуск реформи солідарної пенсійної системи.

"Тобто ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою", — наголосила народна депутатка.

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У документі збережено фінансування всіх соціальних виплат, при цьому передбачена індексація пенсій та інших виплат від держави.

"Пенсії, зарплати лікарям та вчителям, соціальна допомога – це захищені статті видатків, усі вони зберігаються. Крім того, 1 березня планується також індексація пенсій. Загалом усі виплати, які люди отримують від держави, будуть індексуватися наступного року", — зазначила депутат.

За її словами, також наступного року продовжаться виплати внутрішньо переміщеним особам. Наразі таких людей обліковується в державі близько двох мільйонів. На їхню підтримку в бюджеті закладено 57,6 млрд гривень.

Пенсії в Україні

Президент України Володимир Зеленський анонсував суттєву індексацію пенсій у 2024 році, яка традиційно планується на березень, а також двоетапне підвищення мінімальної зарплати.

З 1 січня 2024 року буде збільшено прожитковий мінімум, який уряд заклав у проєкті держбюджету на 2024 рік. Загальний показник прожиткового мінімуму у 2024 році становитиме 2920 грн.

Після підвищення прожиткового мінімуму відповідно зростуть:

мінімальні пенсійні виплати з 2093 до 2361 грн;

максимальні пенсійні виплати з 20 930 до 23 610 грн;

виплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 грн за кожен додатковий рік.

Після індексації в 2024 році середня пенсія має підвищитись до 6 тисяч грн.

1 березня 2024 року відбудеться індексація пенсій для громадян України, так, як це відбувалося у попередні роки.

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