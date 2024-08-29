Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні розраховують отримати всі 300 млрд заморожених активів РФ.

Механізм отримання Україною коштів від заморожених за кордоном активів РФ доопрацьовують. Гроші підуть на закупівлю зброї і боєприпасів, зокрема, в самій Україні. Про це в інтерв'ю агенції "Укрінформ" заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"Також частину грошей буде направлено для підготовки енергетичного сектору до зими", – говорить пані посол.

За її словами, розробка механізму фактичного отримання Україною коштів від заморожених за кордоном активів РФ знаходиться на фінальній стадії.

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"1,5 мільярда євро – вже реальність, ці гроші вже направляються на контрактування і надходитимуть до України для безпосередньої закупівлі зброї вже дуже, дуже скоро", – говорить Катаріна Матернова.

Прибутки від заморожених активів – що відомо

Раніше міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що загальна сума відсотків від заморожених російських активів буде становити приблизно 2,5-3 млрд євро на рік. Ці гроші направлять, в першу чергу, на боєприпаси, засоби протиповітряної оборони та підтримку вітчизняних виробників.

Також у травні повідомлялось, що у Міжнародному валютному фонді виступили проти планів Заходу використовувати заморожені російські активи. У фонді назвали такий крок загрозою для світової валютної системи.

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