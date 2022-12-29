Допомогу отримуватимуть особи з інвалідністю 1-2 групи.

Ветерани з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, отримуватимуть додаткові щомісячні виплати у розмірі 4 тис.грн протягом 4 місяців.

Як повідомила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна в ефірі інформаційного телемарафону, особи з інвалідністю внаслідок війни 1-2 групи протягом 4 місяців зможуть отримувати по 4 тис.грн щомісяця.

"Ми запускаємо цю послугу разом з Червоним Хрестом і Червоним півмісяцем, підписано відповідний меморандум. І ми хочемо в умовах війни допомогти саме тим ветеранам, які цього потребують. Це особи з інвалідністю внаслідок війни 1-2 групи", - сказала Лапутіна.

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Допомога під час війни:

Через повномасштабну війну мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Щоб допомогти людям, держава здійснює виплати ВПО. Грошова допомога становить 2000 гривень для здорових дорослих людей, і 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

Члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес і статус ВПО, можуть отримати мікрогрант в 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу.

29 серпня 2022 року в офісі президента підготували довідку про виплати постраждалим через війну.

3 грудня 2022 року розпочалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.

З 1 січня 2023 року в Україні будуть автоматично продовжено деякі соцвиплати.

У 2023 році внутрішньо переміщені особи продовжать автоматично отримувати допомогу на проживання.

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