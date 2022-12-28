Подовжено перехідний період для виплати щомісячних виплат особі, яка доглядає за особою з інвалідністю, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Для забезпечення адресності соціальної допомоги та створення зручних процедур для людей під час воєнного стану уряд ухвалив постанову, яка забезпечує автоматичне подовження ряду соціальних виплат, дія яких закінчилася під час воєнного стану.

Як повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, це стосується, зокрема, людей і дітей з інвалідністю, а також дітей позбавлених батьківського піклування.

"Ухвалена постанова забезпечить зручність для тих громадян, які об'єктивно мають право на автоматичне подовження виплат. Воно також дозволить забезпечити надання допомоги тим, хто її дійсно потребує", - зазначила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

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Так, з 1 січня будуть автоматично подовжені такі соціальні виплати та допомоги: на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей, хворих на тяжкі захворювання; дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю; особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю I та II внаслідок психічного розладу; особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсаційних виплат непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Допомога під час війни:

Через повномасштабну війну мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Щоб допомогти людям, держава здійснює виплати ВПО. Грошова допомога становить 2000 гривень для здорових дорослих людей, і 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

Члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес і статус ВПО, можуть отримати мікрогрант в 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу.

29 серпня 2022 року в офісі президента підготували довідку про виплати постраждалим через війну.

3 грудня 2022 року розпочалися перевірки внутрішньо переміщених осіб, за результатами яких людей можуть позбавляти виплат.

У 2023 році внутрішньо переміщені особи продовжать автоматично отримувати допомога на проживання.

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