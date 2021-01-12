За його словами, обсяг планових платежів держави на користь Міжнародного валютного фонду в 2021 році становить близько 1,6 мільярда доларів.

Чисті міжнародні резерви України станом на 1 січня склали 18,1 мільярда доларів, що на 19% більше, ніж на початок грудня 2020 року (15,2 мільярда доларів).

Читайте такожМінекономіки прогнозує падіння ВВП УкраїниПро це написав голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook Facebook.

"Чисті міжнародні резерви НБУ (без урахування заборгованості перед МВФ) на 1 січня 2021 року становили 18,1 мільярда доларів і достатні для покриття виплат державного сектора і Національного банку по зовнішній заборгованості перед нерезидентами, яка в 2021 році становитиме близько 7,2 мільярда доларів", - написав він.

Виплати за держоблігаціями

Данилишин також зазначив, що із зовнішньої заборгованості перед нерезидентами близько 2 мільярдів доларів повинні бути виплачені урядом за єврооблігаціями у вересні 2021 року, а також для покриття дефіциту поточного рахунку, який за прогнозом НБУ очікується у 2021 році на рівні 3,5 мільярда доларів.

Виплати за кредитами МВФ

За його словами, обсяг планових платежів держави на користь Міжнародного валютного фонду у 2021 році становить близько 1,6 мільярда доларів, у тому числі 1,36 мільярда доларів – на погашення основної суми боргу і 260 мільйонів доларів - процентні платежі.

"Необхідність рефінансування заборгованості України перед МВФ вимагає виконання сторонами взятих зобов'язань за чинною угодою stand-by, що дозволить Україні залучити фінансування МВФ на суму близько 2,9 мільярда доларів", – написав Данилишин.

Голова Ради НБУ резюмував, що з урахуванням виплат по заборгованості банківського і корпоративного секторів, а також міжфірмового боргу, загальний обсяг платежів з України на користь нерезидентів у 2021 році становитиме близько 15,5 мільярда доларів.

Що цьому передувало

Чисті міжнародні резерви Національного банку України за листопад 2020 року скоротилися на 0,9% - до 15,2 мільярда доларів.

Довідка УНІАН

Чисті міжнародні резерви являють собою різницю між валовими резервами та залишком заборгованості НБУ та Мінфіну за кредитами перед Міжнародним валютним фондом.

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Автор: Богдан Слуцький