Поточні обсяги вкладень знизилися на 29,6% з початку року.

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками тижня збільшився на 6,8%, або на 5,2 млрд грн, - до 81,499 млрд грн.

Як свідчать дані на сайті Національного банку України, поточна частка нерезидентів на ринку ОВДП України збільшилася до 8,6%, а в порівнянні з початком року обсяги вкладень знизилися на 34,3 млрд грн, або на 29,6%.

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Ринок запозичень

Обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої держпозики України в 2019 році зріс на 109 млрд грн, або в 18 разів, - до 115,8 млрд грн.

Наприкінці квітня Міністерство фінансів України після кількох тижнів перерви повернулося на внутрішній ринок запозичень, відновивши проведення щотижневих аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Міністерство фінансів на аукціонах з розміщення ОВДП за січень-жовтень 2020 року залучило до державного бюджету 151,7 млрд грн, 2,8 млрд дол. і 630 млн євро.

Міжнародні резерви України у листопаді залишилися на рівні 26,1 мільярда доларів.

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за січень-листопад 2020 року залучило до державного бюджету 171,1 млрд грн, 2,9 млрд дол. і 788 млн євро.

Мінфін на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 8 грудня залучив до державного бюджету 15,962 млрд грн.

10 грудня 2020 року заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб заявив про те, що потреба уряду у фінансуванні бюджетного дефіциту наприкінці року призвела до зростанню ставок за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

Станом на 11 грудня обсяг вкладень нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України за підсумками тижня збільшився на 2,4%, або на 1,8 млрд грн - до 76,294 млрд грн.

16 грудня 2020 року Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 51,439 млрд грн.

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Автор: Катерина Жирій