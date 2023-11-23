Більшість українців не вірять у "парад знижок".

13% українців вірять, що знижки в Чорну п’ятницю є, і половина з них планує в цей період влаштувати шопінг.

Про це йдеться в прес-релізі компанії Rakuten Viber, яка провела опитування серед українців і дізналась, чи вірять вони в Чорну п'ятницю та що планують купувати. "Результати опитування показали, що 66% не вірять у "парад знижок" та вважають це маркетинговим ходом. Ще 20% респондентів не чекають на знижки, просто купуючи те, що треба та коли треба. 13% опитаних вірять, що знижки в Чорну п’ятницю є: 6,5% збираються полювати на знижки, інші 6,5% вірять, проте не планують шопінг. Тільки 1% українців не чули про Чорну п’ятницю", – зазначається в повідомленні.

Також команда Rakuten Viber запитала, що саме планують купувати українці цього року під час розпродажів. Тож, зокрема, 67% українців нічого не купуватимуть, 10% орієнтуватимуться на знижки.

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"Решта респондентів відкладали шопінг в очікуванні Чорної п’ятниці: найпопулярнішою категорією стали одяг та взуття — їх планують придбати 7% опитаних. На акції на техніку для дому чекають 4%, на гаджети — також 4%. 3% українців купуватимуть косметику, продукти для догляду за собою та вітаміни, трохи менше купуватимуть товари для дому та ремонту (2%), і товари для домашніх улюбленців (2%)", – йдеться в дослідженні.

Найменше опитаних зазначили, що придбають товари для авто (1%) та підписки на корисні сервіси (менше 1%).

Зазначається, що опитування проводилось анонімно онлайн, в ньому взяли участь понад 46 тис. українських користувачів Viber.

Що відомо про Чорну п’ятницю

"Чорна п’ятниця" традиційно відмічається в останню п’ятницю листопада. Проте "цінопад" найчастіше діє не лише в останній день робочого тижня, а й за кілька днів до і після нього.

Зазвичай в цей час магазини виставляють на продаж товари за суттєво зменшеними цінами, причому розмір знижки подекуди сягає небачених 50, 70 та навіть 80%. Принаймні, якщо вірити цінникам.

"Чорна п’ятниця" вперше з’явилась у США в середині 20 сторіччя, в Україні проводиться з 2013 року.

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