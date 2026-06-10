Чергова перемога Трампа: інфляція в США б’є рекорди через ціни на бензин

Зарплата американців не встигає за цінами.

Споживча інфляція в США, за попередніми оцінками, зросла в травні найшвидшими темпами за останні три роки через війну президента Трампа проти Ірану, яка спричинила стрибок вартості енергоносіїв, передає Reuters.

Реальна вартість зарплат американців знижується – все більше споживачів використовують власні заощадження для фінансування своїх витрат. У травні інфляція, ймовірно, випередить зростання заробітної плати другий місяць поспіль, що може негативно вплинути на загальне економічне зростання.

За оцінками економістів індекс споживчих цін зріс за 12 місяців до травня на 4,2%. Це найбільше річне зростання ІСЦ з квітня 2023 року. У квітні зростання становило 3,8%, а в березні ІСЦ зросло на 3,3% у річному обчисленні. Усі показники інфляції значно перевищують цільовий рівень ФРС США, що становить 2%.

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Стрімке зростання вартості життя стало політичним тягарем для президента Дональда Трампа та його Республіканської партії, які прагнуть зберегти контроль над Конгресом на проміжних виборах у листопаді. Трамп виграв президентські вибори 2024 року значною мірою завдяки своїй обіцянці знизити інфляцію, але його рейтинг схвалення різко впав через зростаюче розчарування його політикою в економічній сфері.

Середня ціна на бензин у США в травні зросла на 8,8% - до 4,6 долара за галон, або 1,22 долара за літр. У певний момент ціни на бензин підскочили більш ніж на 50% з моменту нападу США та Ізраїлю на Іран наприкінці лютого. Дороге пальне дасть Федеральному резерву додаткові підстави для збереження процентних ставок на незмінному рівні цього року.

Економіка США – головні новини

Минулого тижня стало відомо, що в травні економіка продемонструвала третій місяць поспіль зростання зайнятості, яке перевищило очікування. Рівень безробіття залишився на рівні 4,3% третій місяць поспіль. У зв'язку з цим фінансові ринки почали враховувати майбутнє підвищення процентної ставки.

На тлі цих новин та через нове загострення на Близькому Сході долар на минулому тижні зміцнив свої позиції в світі.

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