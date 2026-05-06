Бензин у США подорожчав до максимуму з 2022 року: запаси неухильно скорочуються, - Reuters

Вартість галону бензину у США є одним з ключових індикаторів стану економіки, оскільки безпосередньо впливає на інфляцію, споживчі витрати та суспільні настрої.

Національна середня роздрібна ціна бензину в США у вівторок, 5 травня, перевищила $4,50 за галон (52,3 грн/л) уперше з липня 2022 року. Як пише Reuters, причиною стало продовження перебоїв у світових постачаннях нафти через конфлікт США та Ізраїлю з Іраном і ризики для транзиту через Ормузьку протоку.

З наближенням вихідних до Дня пам’яті в США та початку пікового літнього сезону поїздок різке зростання цін на пальне створює політичні ризики для президента Дональда Трампа та Республіканської партії напередодні проміжних виборів у листопаді. Аналітики попереджають: без деескалації на Близькому Сході ціни на пальне в США можуть перевищити попередні рекорди.

Зазначається, що рівень у $4 за галон (46,5 грн/л) був подоланий наприкінці березня – востаннє подібні значення фіксувалися в серпні 2022 року після вторгнення Росії в Україну. Найвищі ціни на бензин у США зафіксовані в Каліфорнії – $6,14 за галон (71,4 грн/л).

Ціни на бензин зростають разом із нафтою через побоювання тривалих перебоїв постачання в Перській затоці. Світовий еталон Brent подорожчав на 58% від початку війни.

Перекриття Ормузької протоки та проблеми на НПЗ погіршують ситуацію

Аналітик GasBuddy Патрік Де Гаан зазначив, що перекриття Ормузької протоки поступово штовхає ціни на нафту та бензин угору, а додатково ситуацію погіршують проблеми на нафтопереробних заводах. Так, минулого тижня на НПЗ у Вайтінгу (Індіана) потужністю 440 тис. барелів на добу сталася короткочасна аварія з електропостачанням, що зупинила один із виробничих блоків. Наразі роботу вже відновлено.

За словами Де Гаана, якщо Ормузька протока залишиться закритою, ціни на бензин у США влітку, ймовірно, утримаються вище $4,50 за галон.

Morgan Stanley повідомляє, що запаси бензину в США скорочуються швидше за сезонну норму. Базовий сценарій передбачає падіння запасів нижче 200 млн барелів до кінця серпня – близько історичних літніх мінімумів.

Минулого тижня запаси бензину в США зменшилися більш ніж на 6 млн барелів і становили 222,3 млн барелів станом на 24 квітня – це найнижчий рівень із грудня і більш ніж на 2 млн барелів нижче п’ятирічної сезонної середньої. Попит на бензин становив 8,95 млн барелів (середнє за 4 тижні), що на 1% більше, ніж торік.

Morgan Stanley також зазначає, що попит залишається стійким навіть попри ціни понад $4 за галон: він не стимулює скорочення запасів, але й не є достатньо слабким, щоб зупинити їхнє падіння через проблеми з постачанням.

Ціни на нафту та ситуація в Ормузькій протоці

Станом на 4 травня ціни на нафту зросли на понад 3% після того, як Іран заявив, що завдав удару по американському військовому кораблю, не дозволивши увійти в Ормузьку протоку.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він призупиняє нову операцію військових з розчищення транзитного шляху через Ормузьку протоку для комерційних суден. За його словами, військові операції будуть зупинені "на короткий період часу, щоб побачити, чи вдасться доопрацювати та підписати мирну угоду".

