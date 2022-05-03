За словами журналістів, навіть якщо платежі РФ пройдуть — це буде тимчасовим перепочинком, оскільки через кілька днів Москва має сплатити відсотки за іншими валютними облігаціями.

Росії залишається трохи більше одного дня, щоб провести виплати за двома іноземними облігаціями й уникнути дефолту в боротьбі з санкціями.

Про це пише агентство Bloomberg.

За даними журналістів, у середу, 4 травня, спливає пільговий період для переведення $650 млн купонних та основних платежів після того, як на початку квітня кошти заблокували через спробу здійснити транзакцію в рублях.

Bloomberg зазначає, що перший більш ніж за 100 років дефолт Росії за зовнішнім боргом виглядав би неминучим доти, як Міністерство фінансів РФ повідомило, що кошти для погашення облігацій рухаються через фінансову систему.

"Однак доларам ще доведеться пройти останні етапи. Станом на другу половину дня 2 травня в Європі платежі ще не надійшли принаймні в одну з розрахункових палат. Ускладнення є результатом широких фінансових та економічних санкцій, накладених на Росію після її вторгнення в Україну. Вони включають санкції проти деяких найбільших кредиторів країни, арешт активів і заморожування валютних резервів країни", — наголосив поінформований інсайдер із ЄС.

Bloomberg зазначає, що відлік до дефолту стартував після того, як фінансовий конгломерат JPMorgan Chase & Co. припинив виплати за облігаціями на наказ Казначейства США. За кілька днів до дедлайну Москва скористалася внутрішніми доларовими запасами та оголосила, що переказала гроші іноземному платіжному агенту. Казначейство США, за даними агентства, схвалило транзакції, оскільки Росії довелося скористатися резервами, які могли бути використані на фінансування війни.

Разом з цим, як пише Bloomberg, навіть якщо платежі Москви дійдуть до адресата і РФ уникне дефолту — "це буде тимчасовим перепочинком", оскільки через кілька днів у Кремля настає новий термін сплати відсотків у доларах та євро за суверенними облігаціями.

Нагадаємо, партнери України продовжують запроваджувати потужні економічні санкції проти РФ. Євросоюз та Сполучені Штати Америки готують вже шостий пакет санкцій проти Росії. Він включає пункт про російську нафту.

В Росії визнали, що найближчі роки будуть дуже скрутними в економічному аспекті.

Вас також можуть зацікавити новини: