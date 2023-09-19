Зараз він становить $33,044 трлн.

Сукупний державний борг Сполучених Штатів Америки уперше в історії перевищив позначку $33 трильйони.

Як повідомляє Міністерство фінансів США, зараз держборгу США становить $33,044 трлн. При цьому три місяці тому розмір держборгу перетнув позначку у $32 трлн.

За оцінкою експертів The New York Times, до 2030 року показник американського державного боргу може зрости до $50 трлн. Це станеться навіть з урахуванням нещодавно прийнятої двопартійної угоди щодо скорочення витрат.

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Підвищення рівня держборгу США - що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, цього літа був ризик, що у США можуть закінчитися гроші для оплати рахунків, якщо не буде піднято або призупинено ліміт держборгу.

3 червня президент США Джо Байден підписав закон, який призупиняє дію "стелі" держборгу уряду до 1 січня 2025 року і дозволив владі відкласти політично ризиковане питання до президентських виборів у листопаді 2024 року.

Сам Байден заявив, що це допомогло запобігти економічній кризі та справжньому економічному колапсу. Якби політикам не вдалося дійти згоди щодо бюджету, Сполученим Штатам вперше за 247-річну історію загрожував би дефолт.

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