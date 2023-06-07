Це може призвести до більш жорсткого шляху через Конгрес, коли президент Джо Байден наступного разу попросить додаткові кошти для України.

Боротьба за підвищення стелі держборгу США знову розпалила дебати в Конгресі з приводу фінансування України, оскільки Спікер Палати представників Кевін Маккарті заявив у вівторок, що у нього немає негайних планів щодо прийняття закону про підвищення витрат на оборону понад встановлений ліміт, повідомляє Reuters.

Зазначається, що така заява Маккарті може сигналізувати про більш жорсткий шлях через Конгрес, коли президент Джо Байден наступного разу попросить додаткові кошти для України.

Востаннє Палата представників і Сенат схвалили допомогу Україні у розмірі 48 мільярдів доларів у грудні. Очікується, що цих грошей вистачить як мінімум до 30 вересня, і президент США Джо Байден швидше за все запросить додаткові кошти до серпня або вересня.

Відео дня

Відзначається, що після того, як деякі республіканці пригрозили проголосувати проти угоди зі скорочення витрат на оборону, лідери демократів і республіканців в Сенаті пообіцяли, що обмеження не завадять палаті прийняти додатковий закон про витрати, щоб виділити більше грошей для України.

Однак Маккарті заявив, що не дозволить автоматично голосувати за додатковий закон про витрати в Палаті представників, очолюваній республіканцями. Він сказав, що підтримує Україну, але йому потрібна додаткова інформація, перш ніж рухатися далі.

"Я не даю гроші заради того, щоб дати гроші. Я хочу побачити, яка мета, якого результату ви хочете досягти, а потім показати мені план, щоб побачити, чи справді цей план спрацює",- сказав він.

Республіканці в Палаті представників хочуть, щоб будь-які гроші для України просувалися вперед у "звичайному порядку".

Підвищення рівня держборгу США - що відомо

Раніше міністр фінансів США Джанет Йеллен заявляла, що у США можуть закінчитися гроші для оплати рахунків до 1 червня, якщо не буде піднято або призупинено ліміт держборгу. Пізніше Мінфін США відсунув цей термін до 5 червня.

3 червня президент США Джо Байден підписав закон, який призупиняє дію "стелі" держборгу уряду до 1 січня 2025 року. Таким чином Сполученим Штатам вдалося уникнути першого в своїй історії дефолту.

Вас також можуть зацікавити новини: