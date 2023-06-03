Підписаний документ призупиняє дію "стелі" боргу уряду США в розмірі 31,4 трильйони доларів до 1 січня 2025 року.

Президент США Джо Байден підписав закон про призупинення "стелі" державного боргу. Це дозволяє Сполученим Штатам уникнути першого в історії країни дефолту.

Як пише Reuters, підписаний документ призупиняє дію "стелі" боргу уряду США в розмірі 31,4 трильйони доларів до 1 січня 2025 року.

"Дякуємо спікеру Маккарті, лідеру Джеффрісу, лідеру Шумеру та лідеру МакКоннеллу за їхнє партнерство", - йдеться в заяві Білого дому.

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У заяві також зазначається, що підписаний законопроект збільшує ліміт держборгу з 2 січня 2025 року, щоб врахувати зобов’язання, випущені під час періоду призупинення.

Також документ встановлює нові дискреційні ліміти витрат, виділяє фінансування для Фонду токсичних впливів Вірджинії та скасовує певні необов'язкові залишки; розширює вимоги до робіт за окремими Федеральними програмами; модифікує процеси екологічної експертизи; і припиняє призупинення федеральних виплат студентських позик.

Загроза дефолту США - що відомо

Байден підписав законопроект у Білому домі через день після того, як у своєму зверненні до нації в Овальному кабінеті привітав його як перемогу обох партій. "Було критично важливо досягти угоди, і це дуже хороша новина для американського народу. Ніхто не отримав усе, що хотів. Але американський народ отримав те, що йому було потрібно", - сказав Байден у п'ятницю.

Контрольована республіканцями Палата представників проголосувала 314 проти 117 за схвалення законопроекту, а підконтрольний демократам Сенат проголосував 63 проти 36.

У п'ятницю агентство Fitch Ratings заявило, що кредитний рейтинг Сполучених Штатів "ААА" залишиться на негативному рівні, незважаючи на угоду, яка дозволить уряду виконати свої зобов'язання.

Раніше Міністр фінансів Джанет Йеллен заявляла, що в США можуть закінчитися гроші для оплати своїх рахунків до 1 червня, якщо Конгрес не підніме або не призупинить ліміт боргу. Але згодом Мінфін США посунув крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня.

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