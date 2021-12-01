Верховна Рада 2 листопада 2021 року прийняла в першому читанні законопроект про держбюджет на 2022 рік.

Кабінет Міністрів України в доопрацьованому до другого читання законопроекті про державний бюджет на 2022 рік зменшив очікувані доходи від Національного банку на 10,95 млрд грн – до 13,58 млрд грн.

Про це йдеться в матеріалах, опублікованих на сайті Верховної Ради.

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"Встановити, що у 2022 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менше 13,58 млрд гривень", - йдеться у документі.

Держбюджет на 2022 рік:

Верховна Рада 2 листопада 2021 року ухвалила в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Згідно з прийнятим документом, доходи держбюджету були передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн. Дефіцит бюджету - 3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн. Середньомісячна зарплата складе 15 тис. 300 грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

1 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України збільшив дохідну та видаткову частини державного бюджету на 2022 рік в редакції законопроекту №6000 до другого читання на 55 млрд грн (до 1,322 трлн грн) і 55,5 млрд грн (до 1,521 трлн грн) відповідно.

Автор: Богдан Слуцький