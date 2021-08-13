Мова йде про одноразову адресну соціальну допомогу для мешканців Києва та переселенців, які живуть у столиці.

Українці отримають грошову допомогу на честь 30-ї річниці Дня Незалежності країни. Але розраховувати на гроші можуть лише деякі категорії киян.

Кому пощастить отримати допомогу та скільки заплатять на честь свята, розповіли у Київській міській державній адміністрації.

Так, КМДА планує привітати деяких киян та переселенців, які мешкають у столиці, одноразовою допомогою від 250 до 700 гривень.

Хто отримає 700 гривень:

кияни-члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва чи контузії, одержаних під час участі у Революції Гідності. Також грошову допомогу отримають члени сімей тих осіб, які посмертно отримали звання Герой України за участь у Революції Гідності;

члени сімей осіб, які брали участь в АТО та перебували у районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули чи пропали безвісти внаслідок агресії РФ у Донецькій та Луганській областях;

члени сімей загиблих осіб, які були волонтерами в АТО або добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях;

кияни, члени сімей яких загинули в АТО, та були бійцями-добровольцями.

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кияни-борці за незалежність України у XX столітті;

праведники Бабиного Яру;

репресовані особи, яких було реабілітовано, та члени їх сімей, яких примусово переселили, а зараз вони отримують підвищення до пенсії відповідно до пункту "г" статті 77 Закону "Про пенсійне забезпечення";

учасники народного ополчення, які захищали Київ у період з 11 липня 1941 року по 19 вересня 1941 року;

батьки та матері загиблих військовослужбовців строкової військової служби;

кияни, включені до переліку осіб, які отримали тяжкі ушкодження під час масових акцій протесту та звернулися до медзакладів у період з 21 листопада 2013 року до 13 квітня 2014 року.

Кому заплатять 400 гривень:

особи з вадами слуху або зору;

кияни, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час громадського протесту та звернулися до лікарів у період з 21 листопада 2013 року до 13 квітня 2014 року.

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кияни, які отримали під час акцій протестів з 21 листопада 2013 року до 13 квітня 2014 року легкі тілесні ушкодження;

кияни, які брали участь в АТО;

кияни, які були в АТО у якості бійців-добровольців.

Кому нададуть допомогу у вигляді 280 гривень:

особи, які отримують соціальну допомогу як громадяни, які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю;

кияни, які отримують допомогу на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні та онкогематологічні хвороби, ДЦП, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі захворювання нирок;

отримувачі допомоги на дитину, яка потребує трансплантації органа, паліативної допомоги та яким не встановлено інвалідність.

Читайте також"ПриватБанк" закриє сотні відділень і звільнить тисячі працівниківТакож по 250 гривень отримають особи, яким платиться компенсація за надання соціальних послуг на професійній та непрофесійній основах. На допомогу можуть розраховувати також одержувачі компенсації за догляд за особою з інвалідністю або людиною, яка досягла 80 років та непрацюючі пенсіонери з пенсією, яка не перевищує двох прожиткових мінімумів для втративших працездатність осіб.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що податкова шукає нелегально працевлаштованих: кому загрожує штраф на 180 тисяч гривень.

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Автор: Поліна Кузенко