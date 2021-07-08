До кінця поточного тижня офіційний курс гривні може закріпити рух у бік 27 грн за дол. щодо сьогоднішнього курсу 27,35 грн за дол.
Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.
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"Вже вчора курс скоректувався на 27,3 грн за дол., і дуже ймовірно, що це через підготовку нерезидентів до аукціону. Тому за підсумками тижня гривня повинна закріпити рух у бік 27 грн за дол., а в цілому динаміка і напрямок руху курсу буде визначатися насамперед участю нерезидентів на ринку ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики - УНІАН)", - сказано в повідомленні аналітиків.
Відзначається, що попередні два короткі робочі тижні і відпустки зменшили ділову активність в Україні, додавши чергові пікові ослаблення курсу гривні через недостатню пропозицію валюти.
Курс на 8 липня
Курс гривні до долара в обмінних пунктах Києва на ранок середи, 8 липня, залишився на рівні попереднього дня - 27,35 грн/дол.
Щодо євро українська валюта зміцнилася на 7 копійок – до 32,38 грн/євро.
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