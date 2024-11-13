Відповідний пункт є в умовах участі в держпрограмі та міститься в договорах на відкриття карткових рахунків.

Українці, які відкривають картку "Національний кешбек" для отримання виплат на неї в банку, дають згоду, що до інформації про операції за карткою буде мати прямий доступ Державна податкова служба (ДПС). Про це в коментарі Лізі повідомив адвокат Богдан Янків.

За його словами, згідно з постановою Кабміну №952, якою впроваджується Національний кешбек, всі, хто відкриває картку для отримання кешбеку в банку, погоджуються, що до неї буде мати доступ ДПС і стосовно неї не діятиме норма закону про банківську таємницю.

"Щоправда, тут йдеться виключно про картку, яка використовується в програмі "Національний кешбек", без поширення на інші рахунки та картки", - уточнив юрист.

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Він також зазначив, що стаття 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" говорить, що ДПС не має інформації про доходи громадян і може отримати їх або через податкову перевірку, або за рішенням суду:

"Тобто фактично інспектор із податкової не може зайти на рахунок ані фізичної особи, ані юридичної особи, ані ФОПів і не може знати, скільки ж вони заробляють до того моменту, поки не проведе обґрунтовану перевірку".

Янків також пояснив, що ключовим захистом, який давав можливість не платити податок на звичайні перекази між рахунками та картками для більшості людей, була саме банківська таємниця.

Національний кешбек - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, скільки українців отримали максимум у 3 тисячі гривень за придбання українських товарів у вересні за програмою "Національний кешбек". За даними мінекономіки, загалом 646 378 громадян отримали 37,2 млн грн.

Також ми писали про підводні камені та практичні поради програми "Національний кешбек". Як відомо, за програмою українцям повертатиметься 10 відсотків від вартості зареєстрованих вітчизняних товарів, придбаних у супермаркетах та магазинах.

Для того, аби все спрацювало, потрібне одночасне виконання кількох умов: приєднання до програми виробника і продавця, а також реєстрація покупців з відкриттям спеціальної банківської картки, на яку і будуть нараховуватися обіцяні 10 відсотків.

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