Вже 880 тисяч українців згенерували електронні картки для зарахування кешбеку.

"Національний кешбек" є важливою програмою в соціальному і економічному аспектах, і має стимулювати українців споживати товари власного виробництва. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час прес-конференції.

"Це програма, яка власне ринковим способом підтримує українських виробників: це податки, створення робочих місць, це збільшення нашого ВВП. Це не тиск, а навпаки підштовхування, підтримка українського виробника. Це економічний аспект, і тут немає сумнівів ні в мене, ні в когось з експертів, що ця програма дасть дуже позитивний ефект", - сказав він.

За словами прем’єра, станом на вчора 880 тисяч людей згенерували електронні картки для зарахування кешбеку.

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Шмигаль також розповів, що під час роботи над цією програмою було проведено аналіз, як люди в інших країнах підтримують національного виробника.

"Найбільша підтримка власного виробництва - в Німеччині і Італії. Ми бачимо, як це спричиняє ефект позитивної спіралі в розвитку якості виробництва, сплаті податків…. В Німеччині та Італії 78% людей підтримують власного виробника. В Україні, на жаль, це менше 50%, і наше завдання в час війни максимально підтримати наших виробників", - наголосив очільник уряду.

За словами Шмигаля, соціальний аспект програми дає можливість людям, які купують українські товари, отримувати 10% від суми покупки на свою картку. Ці кошти українці зможуть витратити також на закупівлю українських товарів чи послуг, що теж важливо, адже послуги мають 100% локалізацію в Україні.

"Це важливий момент, який підтримає малий і середній бізнес, що має стати хребтом нашої економіки", - сказав прем’єр.

Шмигаль зазначив, що малий і середній бізнес зараз складає основу української економіки.

"Так має бути, це європейський стандарт, коли 80% робочих місць створюються в малому і середньому бізнесі",- підкреслив він.

Національний кешбек - головні новини

Кабінет міністрів України підтримав запуск Національного кешбеку, за яким українці зможуть отримувати до 3 тисяч гривень компенсації щомісяця за купівлю товарів українського виробництва.

2 вересня в державному застосунку "Дія" розпочався бета-тест програми національного кешбеку, за яким при купівлі товарів вітчизняного виробника українці зможуть отримати 10% компенсації.

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