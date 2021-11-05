Ризик дефолту в найближчий рік дуже низький.

Ризики дефолту в Україні оцінюються як дуже низькі, але якщо це станеться, то девальвація гривні буде неминучою.

Про це пише UBR.ua, наводячи прогнози кількох експертів.

За словами аналітика компанії Esperio Олександра Болтяна, ризики дефолту в Україні є останні років 10, але влада щоразу приходить до висновку, що "зараз дефолт для країни несвоєчасний і наслідки для економіки України будуть згубними на багато років".

Зараз побоювання дефолту, пов'язані з тиском пандемії коронавірусу на економіку, є однією з версій, які розглядають в уряді, відзначає аналітик.

"Більш імовірно, що такі гучні заяви призведуть до того, що Україна буде змушена піти на якісь поступки перед МВФ і взяти новий транш фінансової підтримки в найближчому майбутньому", - сказав Болтян.

На думку голови аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександра Паращія, ризик дефолту в найближчий рік дуже низький.

За його словами, в 2022 році Мінфіну належить погасити близько 240 млрд грн ОВДП і 70 млрд грн зовнішніх боргів. Це значно менше, ніж цього року (загалом близько 440 млрд грн).

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Паращій підкреслив, що оголошення дефолту "без видимих причин" буде розцінено як обман кредиторів і принесе величезні репутаційні втрати, на які ніхто йти не буде.

"Дефолтити" за ОВДП - це вбити банківську систему. "Дефолтити" за зовнішніми зобов'язаннями не особливо вийде, так як половина зовнішніх погашень припадає на МВФ (якому доведеться повернути гроші в будь-якому випадку)", - говорить Паращій. А оголошувати дефолт через небажання платити 30-35 млрд грн сенсу ніякого немає, впевнений експерт.

Якщо влада раптом піде шляхом дефолту, то девальвація гривні буде неминучою і курс долара різко зросте.

"Проблема з фінансовою допомогою, закупівлею вакцин та іншими контрактами буде об'єктивною і неминучою", - говорить Болтян.

Він вважає, що гривня може просісти на 100-300%. Тобто від нинішнього курсу в 26 грн/$ ціна валюти може дійти і до 60, і до 100 гривень за долар. Трата золотовалютних резервів у цьому випадку буде зайвою і не зупинить девальвацію.

На думку експертів, ризики дефолту будуть залежати від зовнішньої ситуації з пандемією коронавірусу. Статистика захворюваності та смертності погіршується, і якщо темпи зростатимуть, то й ризики тиску на економку збільшаться. "Тут термін залежить не від економіки, а від пандемії", - підсумував Болтян.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що економічних передумов для дефолту в Україні немає. "Дефолту не буде. Дефолт - це політичне рішення, а потім тільки економічне. Економічних передумов я не бачу", - сказав Марченко.

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Автор: Олександр Топчій