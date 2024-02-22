Європарламент остаточного розгляне створення Українського фонду на наступному тижні.

Профільні комітети Європейського парламенту підтримали створення Українського фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Про це повідомила депутат Європейського парламенту, заступник голови делегації Парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон у мережі X (Twitter).

"Комітет Європейського парламенту у закордонних справах єдиний у підтримці України. Ми щойно затвердили Український фонд – 50 млрд євро фінансової допомоги на прийдешні роки", – повідомила фон Крамон.

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Зокрема, на засіданні комітету це рішення підтримало 66 депутатів, виступило проти п'ятеро.

На її переконання, наступного тижня Європейський парламент у Страсбурзі затвердить створення Українського фонду.

"На пленарному засіданні наступного тижня у Страсбурзі увесь Європарламент знову згуртується у солідарності до України", – наголосила вона.

У порядку денному сайту Європарламенту сказано, що розгляд створення Українського фонду відбудеться 27 лютого.

На сайті Європарламенту сказано, що євродепутати схвалили багатострокове фінансування для України.

Зокрема, три комітети ЄП – з питань бюджетів, з питань закордонних справ та з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики – затвердили перегляд довгострокового бюджету ЄС – багаторічного фінансового плану, який включає 50 млрд євро для Українського фонду.

Допомога ЄС

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого лідери країн-членів Європейського Союзу на неформальному саміті ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

6 лютого Європейський парламент і Рада ЄС досягли попередньої згоди щодо створення цього Українського фонду. Очікується, що після завершення усіх необхідних європейських процедур перший транш з Українського фонду має надійти в Україну вже в березні.

Раніше перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що перший транш з цього фонду складе 4,5 млрд євро.

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