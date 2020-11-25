Фондові індекси Dow Jones зростають на тлі новин щодо передачі влади у США та вакцин від коронавірусу.

На тлі новин щодо передачі влади у США та вакцин від коронавірусу фондові індекси Dow Jones і S&P 500 за підсумками торгів у вівторок, 24 листопада, оновили рекордні максимуми.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на дані торгів.

Зокрема, індекс Dow Jones зріс на 1,5% і вперше перевищив 30 тисяч пунктів.

За даними видання, у листопаді індекс може показати максимальний місячний приріст із 1987 року.

S&P 500 у вівторок зріс на 1,62%, а загалом в листопаді - на 11,2%.

Напередодні Управління загальних служб повідомило, що адміністрація готова офіційно почати процес передачі влади, але республіканець Дональд Трамп заявив, що це рішення впливає на спроби його команди домогтися перегляду результатів голосування.

Компанія Moderna заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5% ефективна в запобіганні COVID-19, ґрунтуючись на проміжних даних останніх клінічних випробувань, і стала другим розробником, який повідомив про результати, які набагато перевершили очікування після Pfizer і її партнера BioNTech.

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Автор: УНІАН