Оксфордська вакцина від коронавірусу хоч і менш ефективна, ніж конкуренти, але має дві важливі переваги: вона дешевша і її легше зберігати.

Вакцина, розроблена британсько-шведським фармакологічним гігантом AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, менш ефективна, ніж два інших потенційних препарати. Але саме вона може бути ключем до приборкання пандемії коронавірусу.

Зокрема, вона може допомогти побороти хворобу в країнах з малими й середніми доходами, - пише Newsweek. Видання нагадує, що в понеділок AstraZeneca і Оксфордський університет зробили оголошення про проміжні дані третьої фази клінічних випробувань своєї вакцини від коронавірусу. Вони показали, що препарат "ефективно не допускає початку COVID-19 і забезпечує високий рівень захисту".

Наскільки ефективна кожна з вакцин?

Читайте такожЄС закупить 160 мільйонів доз американської вакцини Moderna проти коронавірусуNewsweek нагадує, що до оголошення AstraZeneca і Оксфорду за останній місяць були повідомлення й про успіхи інших розробників. Зокрема, компанії Pfizer і Moderna стверджували, що ефективність їхніх розробок становить 95%. А російський Науково-дослідний інститут епідеміології й мікробіології імені Гамалеї теж заявляв, що його препарат теж має ефективність на рівні 92%.

AstraZeneca і Оксфордський університет проводили випробування двох різних режимів дозування під час свого дослідження. Одна група добровольців отримала половину дози спочатку, а потім повну дозу. Іншій же ввели двічі повноцінну дозу.

У випадку другої групи була зафіксована ефективність вакцини на рівні 62%. Тим часом, цей показник у першої сягав 90%. Поєднавши дані обох дозувань, розробники вирішили, що їхня вакцина ефективна на рівні 70,4%. Хоча для остаточних висновків потрібно дочекатися завершення клінічних досліджень. Тільки тоді можна буде сказати напевне, наскільки препарат ефективний.

Але попри очевидно нижчі цифри у порівнянні з іншими лідерами перегонів вакцин, у наукових колах схвально сприйняли оголошення AstraZeneca і Оксфордського університету. Оскільки їхня розробка легко здолає мінімальний поріг ефективності на рівні 50%, якого потрібно досягти для затвердження урядовими організаціями.

Читайте такожNature: Імунітет до коронавірусу може зберігатися більш ніж піврокуНа додачу, препарат AstraZeneca і Оксфорду має деякі ключові переваги над конкурентами. Він значно дешевший і його легше транспортувати.

Які переваги у вакцини від AstraZeneca і Оксфорду?

Розробники стверджують, що їхній препарат також скорочує передачу коронавірусу окрім того, що запобігає початку захворювання на COVID-19. Хоча це ще потрібно підтвердити. Більшість експертів вважають, що якщо вакцина запобігає початку хвороби, вона так чи інакше зменшує й передачу самої інфекції.

Вчені вважають, що наявність кількох безпечних й ефективних вакцин - це ключ до приборкання пандемії коронавірусу. Але переваги оксфордської вакцини можуть призвести до її більшого поширення, попри трохи меншу ефективність.

"У нас є вакцина для всього світу. Вона ефективна й не допускає госпіталізацію. ЇЇ можна зберігати при температурах звичайних холодильників і поширювати через звичну систему дистрибуції", - пояснив головний розробник вакцин професор Оксфордського університету Ендрю Поллард.

На думку доктора Коліна Баттера з Університету Лінкольна у Великій Британії, оксфордська вакцина дає "чіткий вихід з пандемії" й має перевагу над розробками Pfizer і Moderna.

"Перш за все, їй потрібна звичайна холодна мережа зберігання, яку використовують для багатьох інших продуктів у хірургічних відділеннях і аптеках по всій країні", - сказав Баттер.

Натомість розробки Pfizer і Moderna потребують ультра-холодних умов, що ускладнює їхнє транспортування й зберігання.

"По-друге, хоч розробники не повідомили про кількість наразі доступних доз, скорочення самої дози зменшує реальну потребу в речовині. І, нарешті, дослідження дали докази, що вакцина запобігає не лише захворюванню, а й зупиняє передачу вірусу. Це дає можливість досягти колективного імунітету", - додав вчений.

Читайте такожУ США анонсували старт вакцинації проти COVID-19 і назвали умовуПрофесор Стівен Еванс з Лондонської школи гігієни й тропічної медицини сказав, що можливість зберігати вакцину в звичайних холодильниках дуже зручна для заможних країн. Але це надзвичайна перевага для країн з низькими доходами.

Які країни отримають оксфордську вакцину перші?

У компанії AstraZeneca заявили, що будуть постачати свою розробку в усі країни на недохідній основі аж до закінчення пандемії COVID-19. Для країн, що розвиваються, цей ціновий режим буде постійним. У фармакологічній компанії кажуть, що щеплення буде коштувати 3-4 долари за одну дозу. І це значно менше, ніж коштують вакцини Pfizer і Modrna, створені на основі матричної РНК.

Вакцина від коронавірусу: що збирається отримати Україна?

За даними ВООЗ, загалом у світі проводиться близько 700 випробувань вакцини від COVID-19.

Україна є учасником глобальної ініціативи ВООЗ щодо рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби.

16 жовтня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко інформував, що Україна планує отримати вакцину від коронавірусу компаній AstraZeneca або Novavax після їх реєстрації виробниками та перекваліфікації ВООЗ.

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Переклад: Лесь Димань