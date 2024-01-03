Є серед них і ті, чий капітал скоротився. Найбільше втратив власник компанії "Акрон" В'ячеслав Кантор - $0,15 млрд.

Друзі російського президента Володимира Путіна за 2023 рік стали багатшими на мільярди доларів. Загалом до списку 500 найбагатших людей планети від Bloomberg Billionaires Index увійшли 25 громадян РФ.

Дані формуються з урахування вартості підконтрольних бізнесменам компаній акцій. Найбільше грошей заробив засновник "Лукойл" Вагіт Алєкпєров. Його статки зросли на 9,29 млрд доларів і наразі складають до $24,7 млрд.

Також розбагатіли такі олігархи:

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Андрій Мельниченко, співзасновник компаній "Єврохім" та "СУЭК" – на $5,67 млрд до $17,42 млрд;

Володимир Лісін, засновник Новолипецького металургійного комбінату – на $4,08 млрд до $23,9 млрд;

Леонід Фєдун, колишній віце-президент "Лукойл" – на $3,91 млрд до $9,78 млрд;

Леонід Міхельсон, власник "НоваТек" – на $2,83 млрд до $27,5 млрд.

Найбагатшим росіянином є власник "Норнікелю" олігарх Владімір Потанін. Він розбагатів на $2,5 млрд і наразі його статки становлять $31,1 млрд. Найбільших збитків зазнав власник компанії "Акрон" В'ячеслав Кантор. Його активи скоротились на $0,15 млрд – до $6,21 млрд.

Новини про близьке оточення Путіна

Як повідомляв наприкінці 2023 року УНІАН, російський олігарх Роман Абрамович нишком провів мільйонну угоду з так званими "гаманцями" президента РФ Володимира Путіна. Інформація стала відома після витоку секретних документів.

Раніше з соцмереж стало відомо, що люди, які входять в ближнє коло ватажка РФ, називають його "Іванич". Цікаво, що по батькові Путіна, за офіційними даними, - Володимирович.

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