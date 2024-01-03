Приятелі Путіна продовжують багатіти  / скріншот відео

Друзі російського президента Володимира Путіна за 2023 рік стали багатшими на мільярди доларів. Загалом до списку 500 найбагатших людей планети від Bloomberg Billionaires Index увійшли 25 громадян РФ. 

Дані формуються з урахування вартості підконтрольних бізнесменам компаній акцій. Найбільше грошей заробив засновник "Лукойл" Вагіт Алєкпєров. Його статки зросли на 9,29 млрд доларів і наразі складають до $24,7 млрд.

Також розбагатіли такі олігархи:

Відео дня
  • Андрій Мельниченко, співзасновник компаній "Єврохім" та "СУЭК" – на $5,67 млрд до $17,42 млрд;
  • Володимир Лісін, засновник Новолипецького металургійного комбінату – на $4,08 млрд до $23,9 млрд;
  • Леонід Фєдун, колишній віце-президент "Лукойл" – на $3,91 млрд до $9,78 млрд;
  • Леонід Міхельсон, власник "НоваТек" – на $2,83 млрд до $27,5 млрд.

Найбагатшим росіянином є власник "Норнікелю" олігарх Владімір Потанін. Він розбагатів на $2,5 млрд і наразі його статки становлять $31,1 млрд. Найбільших збитків зазнав власник компанії "Акрон" В'ячеслав Кантор. Його активи скоротились на $0,15 млрд – до $6,21 млрд.

Новини про близьке оточення Путіна

Як повідомляв наприкінці 2023 року УНІАН, російський олігарх Роман Абрамович нишком провів мільйонну угоду з так званими "гаманцями" президента РФ Володимира Путіна. Інформація стала відома після витоку секретних документів.

Раніше з соцмереж стало відомо, що люди, які входять в ближнє коло ватажка РФ, називають його "Іванич". Цікаво, що по батькові Путіна, за офіційними даними, - Володимирович.

Вас також можуть зацікавити новини: