За показником ВВП на душу населення Україна поступилася не тільки Польщі, а й Білорусі, яка мала гірші передумови і ресурси для розвитку.

Економіка України за 30 років незалежності серйозно відстала в розвитку від інших європейських країн за багатьма показниками.

Про це повідомив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін в ході презентації дослідження "30 років незалежності України: економічні підсумки".

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За словами експерта, в 1991 році Україна посідала 52-е місце у світі по ВВП на душу населення, що було трохи вище рівня країн Центральної Європи.

"За підсумками 2020 року ми на 91-му місці. ВВП на душу населення України в 1991 році був 6900 дол., у 2020 - 13100 дол. Здавалося б, зростання є, але за цей час показник в Польщі, Угорщині та Чехії виріс з 4 до 6 разів. Тому, коли ми говоримо, що Україна розвивається, ми не брешемо, але коли ми говоримо, що відстаємо від усього світу, напевно це більш коректний показник. Якщо говорити про місце України у світовій економіці, ми відстаємо від усіх. Одним словом, яким можна схарактеризувати 30 років України - деградація", - сказав Амелін.

Він зазначив, що за показником ВВП на душу населення Україна поступилася не тільки Польщі, а й Білорусі, яка мала гірші передумови та ресурси для розвитку. Зокрема, показник ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності з 1991 до 2020 року мав таку динаміку: у Польщі зростання склало 480%, у Білорусі – 278%, в Україні – 89%.

"Україна відстає від багатьох країн колишнього СРСР по ВВП на душу населення. За цим показником Україна сьогодні входить в одну групу з Молдовою, Узбекистаном, Киргизстаном і Таджикистаном. Білорусь, яка на початку 90-х відставала від України, в останні роки значно її випередила", - підкреслив Амелін.

За його словами, позиції України погіршилися в багатьох світових рейтингах.

"Ми розуміємо, перебуваючи всередині країни, що якісь позитивні трансформації відбуваються, але у світі є можливість порівнювати. Є величезна кількість індикаторів. За роки незалежності ми відстаємо. У 1992 році Україна займала 54-е місце у світі за індексом розвитку людського потенціалу, у 2020 році ми опустилися до 74-го місця. Польща, навпаки, піднялася до 35-го місця, Чехія - 27-е місце. Цей індекс враховує рівень грамотності, освіченості, довголіття як основних характеристик людського потенціалу", - сказав експерт.

Схожа динаміка, за його словами, спостерігається за індексами економічної свободи, сприйняття корупції, глобальної конкурентоспроможності: внаслідок відсутності чіткої стратегії Україна відстає від країн колишнього СРСР.

Що стосується середнього розміру заробітної плати, експерт зазначив, що її низький рівень в Україні є головною причиною трудової міграції наших співвітчизників.

"Коли ми говоримо про те, що українці їдуть на заробітки, цьому є просте пояснення... по зарплатах Україна дуже сильно відстає. Цифри по середній зарплаті станом на кінець минулого - початок цього року. Білорусь - 561 дол., Росія - 744 дол., Латвія - 1102 дол., Естонія - 1700 дол., Польща - 1465 дол., Україна - 525 дол. Це відповідь на питання, чому українці їдуть", - резюмував Амелін.

Рівень життя українців:

Станом на жовтень 2020 року результати моніторингу свідчили про те, що більше чверті всього населення України перебували за межею бідності. Кожному третьому українцю, який мав роботу, не вистачало зарплати на задоволення необхідних життєвих потреб.

Мінімальну зарплату в Україні з 1 січня 2021 року підвищили до 6 тис.грн.

Згідно з дослідженням Держстату станом на серпень цього року близько половини дорослого населення України очікують погіршення свого матеріального становища і побоюються, що вони можуть опинитися за межею бідності. Також, 50,4% опитаних заявили про істотне погіршення матеріального становища.

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в червні 2021 року зросла у порівнянні з червнем 2020 року на 23,6% - до 14 тис. 313 грн.

Станом на 9 серпня 2021 року лише 1% українців вважали себе представниками середнього класу, в той час, як дві третини населення (67%) віднесли себе до категорії бідних.

За результатами проведеного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), в Україні понад 14% населення не вистачає грошей навіть на їжу. Лише 32,8% громадян можуть дозволити собі купувати продукти харчування та одяг і трохи відкладати, але вони не можуть купити дорогу техніку (холодильник або телевізор).

Автор: Катерина Жирій